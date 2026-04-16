Magyar Péter még a Richtert is magával rántotta, aggódhatnak a befektetők

A Richtert is magával rántotta a Mol zuhanórepülése, amit Magyar Péter legújabb kijelentése váltott ki kora délután. A múlt vasárnapi választásokon kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán kér tájékoztatást – írta a Világgazdaság.

A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amiben a leendő kormányfő arról írt, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

A Mol részvényei azonnal zuhanással reagáltak a politikai beavatkozásra, a fél kettő előtt még 1,8 százalékos mínusznál járó kurzus öt százalékos zuhanásba fordult át.

Az esés a Richter papírjaira is átterjedt, az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.

A két meghatározó papír esése a BUX indexre is nagy nyomást helyez, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.

A két blue chip papír tandemszerű esése mögött az áll, hogy az MCC mindkét társaságban 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, így – bár a mostani üzenet címzettje egyértelműen az olajcég – feltehetően a Richter vonatkozásában is hasonló tervei vannak a Tisza Párt elnökének.