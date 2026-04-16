RichtertőzsdeMagyar Péter

Magyar Péter még a Richtert is magával rántotta, aggódhatnak a befektetők

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 15:07
A Richter osztaléka miatt aggódnak a részvényesek Magyar Péter bejelentését követően Fotó: MTI / Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Richtert is magával rántotta a Mol zuhanórepülése, amit Magyar Péter legújabb kijelentése váltott ki kora délután. A múlt vasárnapi választásokon kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje arról írt, hogy csütörtökön fogadja Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, akitől hazánk üzemanyagellátás-biztonsága kapcsán kér tájékoztatást – írta a Világgazdaság

A befektetői félelmeket a Facebook-poszt második része váltotta ki, amiben a leendő kormányfő arról írt, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki a 25 milliárdos osztalékot az MCC-nek, azaz a Mathias Corvinus Collegium Alapítványnak.

A Mol részvényei azonnal zuhanással reagáltak a politikai beavatkozásra, a fél kettő előtt még 1,8 százalékos mínusznál járó kurzus öt százalékos zuhanásba fordult át.

Az esés a Richter papírjaira is átterjedt, az árfolyam 12 990 forintról 12 760 forintig esett, 0,6 százalékos mínuszba rántva az addig felülteljesítő kurzust.

A két meghatározó papír esése a BUX indexre is nagy nyomást helyez, a vezető részvénykosár 1,9 százalékos esést könyvelhetett el 14:30-ig.

A két blue chip papír tandemszerű esése mögött az áll, hogy az MCC mindkét társaságban 10 százalékos részesedéssel rendelkezik, így – bár a mostani üzenet címzettje egyértelműen az olajcég – feltehetően a Richter vonatkozásában is hasonló tervei vannak a Tisza Párt elnökének.

A befektetőket vélhetően az osztalékfizetés felfüggesztése vagy elnapolása aggaszthatja amellett, hogy az állami/politikai beavatkozásra és a bizonytalanságra alapvetően negatívan reagálnak a piacok.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.