Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
elektromos autózászöldrendszámzöldenergia

Teljes fordulat az utakon, ilyen még sosem volt

Minden korábbinál több tisztán elektromos gépkocsi állt forgalomba márciusban. A bővülés javarészt a személyautóknak köszönhető.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 11:18
Forrás: Energiaügyi Minisztérium
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai gépkocsiflotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot. Több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok – olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Megvan a százezredik zöldrendszámos forgalomba helyezés
Megvan a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés/Fotó: Energiaügyi Minisztérium

Múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés

Idén márciusban 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot. 

A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat. A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés. 

A közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöldbuszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban.

A kiugró márciusi gyarapodás a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművel zöldíti a céges flottákat.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

