Teljes fordulat az utakon, ilyen még sosem volt

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai gépkocsiflotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot. Több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok – olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.
Múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés
Idén márciusban 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot.
A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat. A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés.
A közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöldbuszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban.
A kiugró márciusi gyarapodás a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművel zöldíti a céges flottákat.
Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké.
