Teljes fordulat az utakon, ilyen még sosem volt

Többszörös csúcsdöntést hozott az elmúlt hónap a hazai gépkocsiflotta klímabarát megújításában. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot. Több kategóriában is utcahosszal dőltek meg az eddigi rekordok – olvasható az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Megvan a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés/Fotó: Energiaügyi Minisztérium

Múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés

Idén márciusban 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világoszöld hatósági jelzéssel. E mutató a korábbi legerősebb hónapban sem érte el a háromezer darabot.

A bővülés zömét a személyautók adták 3894 darabbal, ebben az összevetésben sem volt még háromezret elérő havi adat. A járműkategóriában a múlt hónapban történt meg a százezredik zöld rendszámos forgalomba helyezés.

A közúti nyilvántartás adatai szerint 346 egységgel örökrekordot értek el a tehergépkocsik is, zöldbuszból pedig a háromszázadik állt munkába márciusban.

A kiugró márciusi gyarapodás a kifutóban lévő vállalati támogatási programmal magyarázható, amely több mint tízezer korszerű és környezetkímélő járművel zöldíti a céges flottákat.

Az elektromos autózás térnyerésével csökken a helyi levegőszennyezés és zajterhelés, élhetőbbé válnak a települések. A zöld gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint hagyományos hajtású társaiké.