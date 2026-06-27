A bankok még nem tartanak a kamatvágásnál

Az MBH Bank Akciós 3 hónapos betétjével 7,25 százalékos éves kamat érhető el (ugyanekkora az EBKM), de ennek feltétele olyan új pénz lekötése, amely 31 napon belül érkezett más bankból céges/vállalkozói számláról vagy készpénzbefizetésből. Ez az ajánlat csak bankfiókban érhető el. Az MBH Akciós 12 hónapos betétje 5,25 százalékos kamatot ad a lekötésre, de itt is feltétel, hogy új pénzt köthető le (ami a lekötés előtt legfeljebb 15 nappal korábban érkezett a számlánkra az MBH-n kívülről). Emellett pedig a lekötést megelőző 31 napon belül lakás-előtakarékossági szerződést kell kötni.