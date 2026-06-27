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A bankok még nem tartanak a kamatvágásnál

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Bár a jegybank már elkezdte vágni a kamatot, a bankok még nem: akár az infláció három-négyszeresét is megadják most a lekötött betétekre – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. Ha azonban a jegybank az ígérete szerint tovább csökkenti az irányadó rátát, akkor a jó betéti kamatokért érdemes mielőbb lépniük az ügyfeleknek, hiszen hamarosan ők is kisebb kamatokkal fognak találkozni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 6:20
Bankruptcy problem financial concept, Young man opening empty wallet stress to find money to pay debt mortgage period. 2716363533 Shutterstock Pormezz
Illusztráció Fotó: Shutterstock
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De hol mennyi a kamat? 

  • Amennyiben valaki éves vagy éven belüli lekötést keres, akkor a legmagasabb ajánlatot most a Trive Bank eBetét Kamatbónusz konstrukciója kínálja 8 százalékos kamattal és 8 százalék az EBKM-mel. Ez csak a betétszámla nyitásától számított 30 napon belüli lekötés esetén érvényes kamat. További feltétel, hogy ismétlődő lekötéssel kell elhelyezni a megtakarítást a Trive betétjében. A választható futamidő 3, 6 és 12 hónap, és minimum 100 ezer forintot lehet lekötni. Ugyanez érvényes egyébként a sima eBetét konstrukcióra is, amit akkor használható ki, ha már nem új ügyfél valaki. Folyószámla nyitására a Trive-nál nincs szükség, a betétszámla költsége pedig 0 forint.
  • A MagNet Prizma elnevezésű konstrukciója 3 hónapos lekötésre kínálja a legjobb kamatot: 6,32 százalékot (6,25 százalék EBKM). Ez kizárólag új forrás elhelyezése esetén érhető el. Lenni kell már forint számlacsomagunknak a MagNetnél, vagy pedig nyitnunk kell egy ilyet. A Prizma 6 és 12 hónapos lekötést is lehetővé tesz, előbbinél 5,5 százalékos éves kamattal számolhatunk, míg utóbbinál 5,01 százalékkal.
  • A BiztosDöntés lekötött forint betét kalkulátorából elindulva is igényelhető a Gránit Bank HozamPáros betétjét, amely 3 hónapos lekötés esetén 8 százalékos éves kamatot fizet (az EBKM szintén 8 százalék). Ehhez a Gránitnál vezetett bankszámlán lévő új pénz applikáción keresztüli lekötése mellett ugyanakkora értékű befektetési jegy vásárlása is szükséges.
  • A Gránit KamatMax betéti konstrukciójában 6 hónapos lekötés esetén 6 százalék az éves kamat (és az EBKM is). Ennek feltétele, hogy havonta minimum 20 000 forintért kell vásárolni azzal a gránitos bankkártyával, ami ahhoz a számlához tartozik, ahonnan a lekötést elindítjuk. Egy éves lekötés esetén a legjobb kamatot a Felemelő konstrukcióval érheted el a Gránitnál: 4,45 százalékot. Ennél is szükséges a végig aktivált bankkártya ahhoz a számlához, ahonnan a lekötést elindítottuk. Viszont nincs előírva rá minimum költés.
  • A Cofidis Bank lekötött betétje 6 százalékot 12 hónapos futamidő esetén. Mindezt úgy, hogy ennek a konstrukciónak, illetve a kamatnak a betételhelyezésen kívül nincs más feltétele. 6 hónapos lekötésnél 5 százalékot ad a bank ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy a Cofidis Takarékszámla havi számlavezetése is ingyenes és semmilyen díjat nem kell fizetni. 

Mi a helyzet a nagybankoknál?

A kisebb pénzintézeteken túl 5 százaléknál nagyobb kamat érhető el két nagybank, az OTP és az MBH speciális ajánlataival is. Az OTP-nél 6 hónapra 5,75 százalékos kamattal számolhatnak azok, akik két feltételt tudnak teljesíteni: új pénzt lehet lekötni így, és csak OTP Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik.

Az MBH Bank Akciós 3 hónapos betétjével 7,25 százalékos éves kamat érhető el (ugyanekkora az EBKM), de ennek feltétele olyan új pénz lekötése, amely 31 napon belül érkezett más bankból céges/vállalkozói számláról vagy készpénzbefizetésből. Ez az ajánlat csak bankfiókban érhető el. Az MBH Akciós 12 hónapos betétje 5,25 százalékos kamatot ad a lekötésre, de itt is feltétel, hogy új pénzt köthető le (ami a lekötés előtt legfeljebb 15 nappal korábban érkezett a számlánkra az MBH-n kívülről). Emellett pedig a lekötést megelőző 31 napon belül lakás-előtakarékossági szerződést kell kötni.

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