A bankok még nem tartanak a kamatvágásnál

De hol mennyi a kamat?
- Amennyiben valaki éves vagy éven belüli lekötést keres, akkor a legmagasabb ajánlatot most a Trive Bank eBetét Kamatbónusz konstrukciója kínálja 8 százalékos kamattal és 8 százalék az EBKM-mel. Ez csak a betétszámla nyitásától számított 30 napon belüli lekötés esetén érvényes kamat. További feltétel, hogy ismétlődő lekötéssel kell elhelyezni a megtakarítást a Trive betétjében. A választható futamidő 3, 6 és 12 hónap, és minimum 100 ezer forintot lehet lekötni. Ugyanez érvényes egyébként a sima eBetét konstrukcióra is, amit akkor használható ki, ha már nem új ügyfél valaki. Folyószámla nyitására a Trive-nál nincs szükség, a betétszámla költsége pedig 0 forint.
- A MagNet Prizma elnevezésű konstrukciója 3 hónapos lekötésre kínálja a legjobb kamatot: 6,32 százalékot (6,25 százalék EBKM). Ez kizárólag új forrás elhelyezése esetén érhető el. Lenni kell már forint számlacsomagunknak a MagNetnél, vagy pedig nyitnunk kell egy ilyet. A Prizma 6 és 12 hónapos lekötést is lehetővé tesz, előbbinél 5,5 százalékos éves kamattal számolhatunk, míg utóbbinál 5,01 százalékkal.
- A BiztosDöntés lekötött forint betét kalkulátorából elindulva is igényelhető a Gránit Bank HozamPáros betétjét, amely 3 hónapos lekötés esetén 8 százalékos éves kamatot fizet (az EBKM szintén 8 százalék). Ehhez a Gránitnál vezetett bankszámlán lévő új pénz applikáción keresztüli lekötése mellett ugyanakkora értékű befektetési jegy vásárlása is szükséges.
- A Gránit KamatMax betéti konstrukciójában 6 hónapos lekötés esetén 6 százalék az éves kamat (és az EBKM is). Ennek feltétele, hogy havonta minimum 20 000 forintért kell vásárolni azzal a gránitos bankkártyával, ami ahhoz a számlához tartozik, ahonnan a lekötést elindítjuk. Egy éves lekötés esetén a legjobb kamatot a Felemelő konstrukcióval érheted el a Gránitnál: 4,45 százalékot. Ennél is szükséges a végig aktivált bankkártya ahhoz a számlához, ahonnan a lekötést elindítottuk. Viszont nincs előírva rá minimum költés.
- A Cofidis Bank lekötött betétje 6 százalékot 12 hónapos futamidő esetén. Mindezt úgy, hogy ennek a konstrukciónak, illetve a kamatnak a betételhelyezésen kívül nincs más feltétele. 6 hónapos lekötésnél 5 százalékot ad a bank ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy a Cofidis Takarékszámla havi számlavezetése is ingyenes és semmilyen díjat nem kell fizetni.
Mi a helyzet a nagybankoknál?
A kisebb pénzintézeteken túl 5 százaléknál nagyobb kamat érhető el két nagybank, az OTP és az MBH speciális ajánlataival is. Az OTP-nél 6 hónapra 5,75 százalékos kamattal számolhatnak azok, akik két feltételt tudnak teljesíteni: új pénzt lehet lekötni így, és csak OTP Bázis számlával, amihez Prémium Next szolgáltatás kapcsolódik.
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