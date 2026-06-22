Kár fröcsögni az állami vagyon széthordásáról, az Orbán-kormány pont az ellenkezőjét tette

A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér visszavásárlása szintén jól illeszkedett az Orbán-kormány 2010-től hirdetett és gyakorolt politikájához. A stratégiai területeken fontosnak tartották, hogy hazai tulajdonban legyenek a meghatározó vállalatok. Ez erősíti az ország szuverenitását és védi a lakosságot.

– Amiből csak egy van, azt sosem szabad odaadni másnak, azt mindig meg kell tartani – hangsúlyozta 2024 júniusában Orbán Viktor Liszt Ferenc repülőtér többségi tulajdonának visszavásárlása kapcsán.

Szintén jelentős lépésnek bizonyult a Vodafone Magyarország hazai kézbe vétele, amely2023-ban a rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb vállalati felvásárlásának számított. Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter erről a következőket nyilatkozta: „A háború és a szankciók sújtotta gazdasági helyzeteben sem szabad lemondanunk arról, hogy Magyarország versenyképessége, önállósága tovább erősödjön. A kormány kiemelt célja, hogy a bankszektort, az energiaszektort és a médiaszektort követően többségi nemzeti tulajdon alakuljon ki többek közt olyan nemzetstratégiai jelentőségű ágazatokban is, mint a biztosítási szektor és a távközlés. Ezt szolgálja a Vodafone Magyarország tulajdonrészének megvásárlása, amely tovább erősíti hazánk szuverenitását”.

Összegzésként érdemes megállapítani, hogy mintegy hatezermilliárd forinttal nőtt 2010 és 2024 között az állami vagyon nyilvántartási értéke, amely megközelítte a 18 ezermilliárd forintot.

Így jöhetett létre a nemzeti közműszolgáltatás, míg az állam tulajdonos lett nemzetgazdaságilag fontos vállalatokban (a többi között a Molban) és ötven százalékban magyar kézbe került a bankrendszer.