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A feszültségek ellenére sem állt le az orosz uránexport az Egyesült Államokba

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Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szentpétervári Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy az Egyesült Államokba irányuló orosz uránszállítások a geopolitikai feszültségek dacára továbbra is zavartalanul zajlanak. A kétoldalú együttműködést stabilnak és mindkét fél számára előnyösnek értékelte. Hozzátette, hogy az orosz urán jelenleg különleges engedély birtokában importálható az Egyesült Államokba. Hamarosan azonban letehetnek az amerikai reaktorok az orosz uránról.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 10:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte: az uránexport az Egyesült Államokba a geopolitikai feszültségek ellenére is folytatódik Forrás: AFP
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Ma arról érkezett hír, hogy újabb mérföldkőhöz ért a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű kivitelezése. Megérkezett a telephelyre négy gőzfejlesztő. A kazánokhoz hasonlóan a gőzfejlesztők is a turbinák meghajtásához termelnek gőzt, de nem fosszilis üzemanyaggal, hanem zárt csőrendszerben áramló, forró, radioaktív vízzel. A Roszatom gépgyártó részlege az Akkuyu-projekthez már leszállított négy VVER–1200-es reaktortartályt és 16 gőzfejlesztőt.

Az első reaktorblokk, az Akkuyu–1 várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején állt volna üzembe, de a legújabb ütemterv szerint az első energiatermelés 2026 végére várható.

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