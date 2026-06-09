A feszültségek ellenére sem állt le az orosz uránexport az Egyesült Államokba

Ma arról érkezett hír, hogy újabb mérföldkőhöz ért a törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű kivitelezése. Megérkezett a telephelyre négy gőzfejlesztő. A kazánokhoz hasonlóan a gőzfejlesztők is a turbinák meghajtásához termelnek gőzt, de nem fosszilis üzemanyaggal, hanem zárt csőrendszerben áramló, forró, radioaktív vízzel. A Roszatom gépgyártó részlege az Akkuyu-projekthez már leszállított négy VVER–1200-es reaktortartályt és 16 gőzfejlesztőt.

Az első reaktorblokk, az Akkuyu–1 várhatóan 2025 végén vagy 2026 elején állt volna üzembe, de a legújabb ütemterv szerint az első energiatermelés 2026 végére várható.