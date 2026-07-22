Dollármilliárdokat szállított az USA-nak a foci-vb

Ugyanez a helyzet az ingatlanbefektetésekkel, a szállodaépítésekkel. Utóbbiak kapcsán Kutasi Gábor érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet. Az Egyesült Államokban nem egy helyen a szállodák arra panaszkodtak, hogy egy-egy meccsnapon kiugró volt a terhelés, vagyis rengetegen szerettek volna ott megszállni, ám a mérkőzések között az érdeklődés visszaesett.

Akad olyan hotel, ahol emiatt kisebb volt az idei forgalom, mint tavaly ugyanekkor.

Ezzel a helyzettel kellett szembenézniük a helyi éttermeknek, taxisoknak, más kisegítő jellegű szolgáltatónak is. A nagy események ugyanis, mint amilyen a foci-vb, nemcsak vonzzák a turistákat, hanem taszíthatják is, elsősorban azokat, akiket a sport nem érdekel vagy nem szeretik a tömeget. – A kisebb forgalom ugyanakkor nem feltétlenül jelent kisebb bevételt – jegyezte meg Kutasi Gábor –, a meccsnapokon ugyanis bizonyosan magasabb árkon dolgoztak az ottani vállalkozások, mint egyébként szoktak.

Az egészség is szóba kerül

Az egyetemi docens végül két mozzanatra tért ki. Egyrészt arra, hogy a világeseményeknek komoly reklámértékük lehet. – Az Egyesült Államok önmagában is elég vonzó, de Mexikó akár úgy is profitálhat a vb-ből, hogy a meccseken látottak hatására később többen utaznak az országba – mondta Kutasi Gábor, aki egy csak hosszabb távon jelentkező társadalmi hatást is megemlített. Egy sikeres esemény, de akár egy zajos sportsiker is alkalmas lehet arra, hogy népszerűvé tegye a sportot, a testmozgást. Például egy olim­piai aranyérem sokakat sarkallhat arra, hogy gyermeküket az adott sportág valamely egyesületében elvigyék. – Az egyén életére gyakorolt jótékony hatás a legfontosabb, ugyanakkor pénzben is ki lehet fejezni, hogy mennyit spórol az állam vagy az egészségbiztosító, ha egy ember sportolni kezd – mondta a tanszékvezető.

A mozgás ugyanis számos betegség kialakulását, súlyosbodását akadályozhatja meg.

A foci-vb hatásai tehát meglehetősen szerteágazók lehetnek.