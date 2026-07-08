Örülhettek az autósok tavasszal: jócskán csökkent az kötelező felelősségbiztosítások díja

– Az egyes biztosítók ajánlatai mind a kgfb, mind a casco esetében jelentősen eltérhetnek az átlagtól. Ezért a biztosítási évforduló közeledtével az optimális döntéshez akkor is érdemes alkuszi összehasonlító portálon megismerni az elérhető lehetőségeket, ha a meglévő biztosító a következő időszakra kedvezőbb díjat ajánl fel – tette hozzá az Insura.hu vezérigazgatója.