Ha az új kormány nem lép, hatalmas válság alakul ki, aminek nem csak a gazdák látják kárát

– Jövedelempótló támogatást fizettünk, tenyészkocánként húszezer forintos támogatással. A sertéstartók számára elérhetővé tettük a hitelmoratóriumot, valamint kamat- és költségmentes forgóeszközhiteleket az MFB Agrárforgóeszköz-hitelprogram és az agrár-Széchenyi-kártya részeként. Tárgyalásokat folytattunk a kereskedelmi partnerekkel az afrikai sertéspestis miatti exportkorlátozások enyhítésére. Egyeztetéseket kezdeményeztünk a kereskedelmi láncokkal a magyar sertéshús értékesítésének elősegítésére. A hazai sertéshús vásárlásának ösztönzésére kiemelt figyelmet fordítottunk. Arra kértük a fogyasztókat és a közétkeztetés szereplőit, hogy a magyar húst vásárolják. Az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében szigorítottuk a hatósági intézkedéseket, és hangsúlyoztuk a vaddisznóállomány csökkentésének fontosságát – sorolta a volt agrárminiszter.

Magyarország – Romániával és Lengyelországgal együtt – rendkívüli ­uniós támogatást is kért az Európai Bizottságtól a sertéságazat megsegítésére.

Van tehát példa a válság enyhítésére, amely egész Európában továbbra is fennáll, nem szabad magukra hagyni a termelőket.

A magyar sertéságazat tartós megerősítéséhez egyszerre lenne szükség rövid távú válságkezelésre és hosszú távú versenyképességi intézkedésekre. – Ha a Magyar-kormány nem folytatja az előző kormány válságkezelését vagy nem vezet be további, hatékony válságkezelő intézkedéseket, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ezek mértéke attól is függ majd, hogy miként alakul az európai sertéspiac és a világpiaci kereslet – emelte ki Nagy István. Szerinte sürgős és hatékony beavatkozás nélkül tovább csökkenhet a sertésállomány, mert a tartósan veszteséges termelők egy része kénytelen lesz felhagyni a sertéstartással.

A kis és közepes családi gazdaságok sorra szűnhetnek meg, mert nincs elegendő tőketartalékuk, állami garanciavállalás hiányában pedig a bankok felmondják a hitelszerződéseiket.

Ha a hazai termelés visszaesik, tovább nőhet az import sertéshús aránya. A feldolgozóipar is nehéz helyzetbe kerülhet, ha kevesebb lenne a hazai alapanyag. Hosszabb távon nőhet az árak ingadozása, mert a kisebb hazai kínálat érzékenyebbé teszi a piacot a nemzetközi változásokra. A vidéki foglalkoztatás romolhat, mivel a sertéstartás és a kapcsolódó feldolgozóipar sokaknak garantál munkahelyet.