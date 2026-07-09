Hatalmas a nemzetközi érdeklődés az MBH Bank kötvényei iránt
Folytatódik az MBH Bank nemzetközi kötvénykibocsátási programja, aminek keretében jelentős befektetői érdeklődés mellett hajtott végre újabb sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást a pénzintézet. Csaknem két és félszeres túljegyzés érkezett a bank kötvényeire. A mostani tranzakcióval együtt a bankcsoport az idén összesen 1,5 milliárd euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátásokat a nemzetközi piacokon.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!