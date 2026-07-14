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MVM Zrtgázügyfélszolgálat●áram

Jó hír az MVM ügyfeleinek, újra teljes körű az ügyintézés minden platformon

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Keddtől újra teljeskörűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára – közölte a társasági, miután lezárult az ügyfélkiszolgálási rendszerek egységesítése. Fontos tudnivaló, hogy egyes ügyfeleknek változott a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges.

Magyar Nemzet
2026. 07. 14. 13:48
A magyarok fizetik a legalacsonyabb rezsit. Fotó: Csomor Ádám
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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