Jó hír az MVM ügyfeleinek, újra teljes körű az ügyintézés minden platformon
Keddtől újra teljeskörűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára – közölte a társasági, miután lezárult az ügyfélkiszolgálási rendszerek egységesítése. Fontos tudnivaló, hogy egyes ügyfeleknek változott a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges.
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