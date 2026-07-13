Jó hírt kaptak a hazai szójatermelő gazdálkodók

A szója számos agronómiai előnnyel jár, támogatja a talajminőség javítását, és segíti a vetésforgók korszerűsítését. Jelentősége országos és európai szinten is meghatározó. Olaszország az EU legjelentősebb termelője, de Magyarország is fontos szereplővé nőtte ki magát.

Itthon a szójatermesztés kiemelt fontosságú a fehérje-önellátás növelése és a GMO-mentes termelés miatt.

Az elmúlt években a szóját 60–87 ezer hektáron termesztették, ez a hazai szántóterületek nagyjából másfél százalékát teszi ki. Mivel hazánk a szójatermesztés északi határán fekszik, a siker kulcsa a megfelelő, kiváló alkalmazkodóképességű biológiai alapok és öntözés biztosítása.