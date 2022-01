Rund um Ungarn explodieren die Energiepreise

Die ungarische Bevölkerung spürt die Folgen der in der zweiten Hälfte des letzten Jahres ausgelösten Energiekrise nicht wirklich, da sich die Energiepreise in Ungarn seit 2012 nicht mehr verändert haben – obwohl indirekt – über die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen – die Auswirkungen der Erhöhungen auf den internationalen Energiemärkten sehr deutlich spürbar sind. Ende letzten Jahres standen der Regierung zwei weitere Instrumente zur Verfügung: Sie fror den Preis für einen Liter Kraftstoff bei 480 Forint ein und gab Kleinstunternehmen die Möglichkeit, sich dem allgemeinen Tarifsystem für Gas- und Stromversorgungsleistungen anzuschließen.

Rund um diese relative Ruhe, die in Ungarn herrscht, wütet jedoch ein Orkan von Preiserhöhungen in der Region. Die polnischen Verbraucher zahlen – den von G7 gesammelten Daten zufolge – die höchsten Preise. Sie kaufen Strom, dessen Preis im Durchschnitt um 24% gestiegen ist, während die Gaspreise im Januar um 54% in die Höhe schnellten. In der Slowakei ist die Situation etwas besser, da die Energiemärkte nicht vollständig liberalisiert wurden und die Tarife für die Bevölkerung ebenfalls reguliert sind. Trotzdem zahlen die Slowaken dieses Jahr 22 Euro für eine Megawattstunde Gas, was einem Anstieg von 24% entspricht, anstatt der 16 Euro, die eine Megawattstunde Gas im letzten Jahr gekostet hatte. Was die Stromrechnung Ende Januar betrifft, so wird sie für einen durchschnittlichen slowakischen Haushalt um 15% teurer sein als die Dezemberrechnung.

Bereits seit September zahlen tschechische Haushalte durchschnittlich 7% höhere Preise an den Stromversorger PRE (der drittgrößte des Landes, der 800 000 Kunden bedient). Seinem Beispiel folgten kleinere Unternehmen und schließlich der größte Anbieter des Landes, ČEZ, der ab Januar seine Tarife um ein Drittel erhöhte –,

und das trotz seiner Versprechungen vom letzten Herbst, als er den Haushalten zusicherte, dass die damaligen Tarife nicht geändert würden.

Jetzt verlangt derselbe Anbieter einen um zwei Drittel erhöhten Gaspreis. Vor einigen Wochen kündigte Karel Havlíček, der Minister für Industrie und Handel, Tariferhöhungen von bis zu 50% für Strom und bis zu 70% für Gas an.

In Österreich, wo der Energiemarkt ebenfalls liberalisiert wurde, erwarten Privatpersonen einen Anstieg der Strompreise um 18%, aber die Wiener Verbraucher erhielten von ihrem Versorger das Versprechen, in diesem Jahr keine weiteren Preiserhöhungen vorzunehmen.

In Ungarn war Magyar Nemzet das erste Medium, das über das vom rumänischen Parlament verabschiedete Gesetz berichtete, mit dem der Betrag der Energierechnungen für fünf Monate eingefroren werden soll. Im Rahmen dieser Regelung, die bis Ende Mai in Kraft bleiben wird, wird die Mehrwertsteuer auf Strom- und Gaspreise auf 5% gesenkt, während die Verbraucher von Ausgleichszahlungen profitieren werden. Parallel dazu haben sich jedoch auf dem liberalisierten Energiemarkt die Preise für Fernwärme verdoppelt, während verschiedene Zweitanbieter auf dem Gasmarkt Konkurs anmeldeten und damit die Versorgung derjenigen Kunden gefährdeten, die sich für eine private Zentralheizung entschieden haben. Wenn die rumänische Regierung das Einfrieren der Tarife ab März nicht verlängert, ist in unserem östlichen Nachbarland mit weiteren Preiserhöhungen und Lieferstopps wegen aufgelaufener Zahlungsrückstände zu rechnen.

Auf den internationalen Märkten sieht es jedoch so aus, als würde der Aufwärtsdruck noch eine Weile anhalten – wenn man bedenkt, dass die Heizsaison erst in zwei oder drei Monaten enden soll. Wie wir kürzlich angedeutet haben, ist es in diesem Jahr das Öl, dem ein drastischer Anstieg droht: Von 60 $ Ende letzten Jahres ist der Preis für ein Barrel der in Europa führenden Sorte Brent bereits auf 80 $ gestiegen und könnte in den Bereich von 90-100 $ vorstoßen, falls das Angebotsdefizit anhält oder sich sogar noch verschärft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) hat zwar erst heute beschlossen, die Produktion im Februar um 400.000 Barrel/Tag zu erhöhen, um auf die stetig steigende Nachfrage zu reagieren. Diese Nachricht hat den Preis für Brent an den Terminmärkten jedoch nicht beeinflusst.

Es ist auch nicht sehr beruhigend, dass die Gaspreise in Europa heute am frühen Nachmittag um fast 20% im Vergleich zu den Schlusswerten vom Montagabend gestiegen sind,

während in der Jamal-Europa-Pipeline das Gas schon seit 15 Tagen in umgekehrter Richtung von West nach Ost fließt und die Meteorologen für den größten Teil Europas die Rückkehr zu winterlicherem Wetter vorhersagen. An der niederländischen TTF (der größten Gasbörse Europas) stabilisierte sich der Preis für eine Megawattstunde Gas am frühen Nachmittag bei 94,5 €, stieg aber im Laufe des Tages auf rund 98 € an.

An sich ist die Umkehrung der Flussrichtung in der Gaspipeline kein Problem, da sie eine Folge der erteilten Aufträge ist. In der aktuellen Situation ist es jedoch nicht beruhigend zu wissen, dass in der 2000 km langen Leitung, die Russland über Weißrussland und Polen mit Deutschland verbindet, seit dem 21. Dezember das Gas von Deutschland nach Polen reist.

