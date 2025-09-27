Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Csúszdán az erkölcsi mérce

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 09. 27. 7:42
Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „A „zsoltibácsizási" ügy az egész politikai hetet befeketítette, de elemzőként mégis sok tanulsággal szolgált. Egyrészt látható: a 2026-os választási kampányban nem lesz a Tisza Pártnak drukkolók részéről olyan erkölcsi mérce, amit ne lennének hajlandóak alulmúlni a vélt győzelem érdekében. A gyűlölet viszont rossz tanácsadó, s könnyen kontraproduktív lehet a politikai haszonszerzésre törekvők esetében is. Másrészt a suttogó propagandát fennhangon terjesztők széles köre rajzolódott ki. Kezdődött az egész kampány egy „gyűlölet elleni” gyűlölködéssel a Hősök terén, folytatódott a parlamenti inszinuáció kísérletével (Arató Gergely (DK):„Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi”), majd megindult a Tisza-közeli kórus: youtuberekkel, humoristákkal, oknyomozó újságírókkal és Török Gáborral. Ezen a héten bizonyítékot nyert: a Tisza-DK koalíciója létezik, ami a jelöltállításkor is fontos lehet.”


 

