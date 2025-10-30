A Tisza a fővárosi közgyűlésében is gyengén teljesít

Nagy Attila Tibor Facebook: Nem sikerült elég jól Porcher Áron tiszás fővárosi közgyűlési képviselő előterjesztése a Fővárosi Közgyűlés közbeszerzései eljárásokban való szerepéről. A képviselő a 200 millió forint értékhatár fölött vonta volna még jobban a Közgyűlést a közbeszerzési eljárásokba, de a főjegyzői észrevételek, a főigazgató tisztázó kérdései után jobbnak látta a határozati pontok nagy részét visszavonni. Aki egy egész országot akar kormányozni, annak bizony a főváros közgyűlésében jobban helyt kellene állnia!”