Apró figyelmeztetés Dobrevnek

Schmidt Mária, Facebook: „Ha lenne fogalmuk arról, hogy milyen munka folyik a szociális szektorban, milyen pontokon lehet és kell rajta javítani és hogyan, akkor lenne miről beszélniük. Akkor talán tudnának valami érdemlegeset is mondani. Ez, amit most csinálnak, csak gyűlölködés és rágalmazás. A magyar közélet Dobrevvel szemben eddig nagyon visszafogott, sőt kíméletes volt. A sas ugyanis nem kapkod legyek után. Kivéve, ha a légy ennyire elszemtelenedik. Akkor kénytelen. Akkor Gyurcsányné, a komcsi Apró-unoka megtapasztalja majd azt a törődést, amit eddig nem kellett. És akkor lesz miről magyaráznia a gyermekeinek. Lesz pár kellemetlen beszélgetése.”



