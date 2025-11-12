Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Itt van a magyar sajtó vasalt inges trubadúrja”

„Itt van a magyar sajtó vasalt inges trubadúrja”

Parászka Boróka
2025. 11. 12. 6:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parászka Boróka Facebook: „Itt van a magyar sajtó vasalt inges trubadúrja. Az élére tűrögetett főadásidős jómodor. A joviális politikai small talkok nagymestere. És hogy harangozzák be az általa készített doktorminiszterelnökúr interjút? (Mely Dopeman után sokadik a sorban? Még csak Doktor Bubónak vagy Mekk Eleknek kellene egy interjút kérnie, mindenki mással beszélgetett már az abszolút magabiztos, győzelemre álló, leválthatatlan örök szellem). "Orbán Viktor bement az OROSZLÁN BARLANGJÁBA". Az oroszlánéba! Mit gondolnak propagandáéknál, hogy néz ki az oroszlán ????? Plüssből van, csipog és kotyog a szeme?”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.