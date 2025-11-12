Parászka Boróka Facebook: „Itt van a magyar sajtó vasalt inges trubadúrja. Az élére tűrögetett főadásidős jómodor. A joviális politikai small talkok nagymestere. És hogy harangozzák be az általa készített doktorminiszterelnökúr interjút? (Mely Dopeman után sokadik a sorban? Még csak Doktor Bubónak vagy Mekk Eleknek kellene egy interjút kérnie, mindenki mással beszélgetett már az abszolút magabiztos, győzelemre álló, leválthatatlan örök szellem). "Orbán Viktor bement az OROSZLÁN BARLANGJÁBA". Az oroszlánéba! Mit gondolnak propagandáéknál, hogy néz ki az oroszlán ????? Plüssből van, csipog és kotyog a szeme?”



