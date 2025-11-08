Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Magyar és az őt támogató ballib értelmiség is „benézte”

Magyar és az őt támogató ballib értelmiség is „benézte”

Gréczy Zsolt
2025. 11. 08. 14:46
Gréczy Zsolt Facebook: „Magyar Péter pedig hiába nevezi igazi vezetőnek Trumpot, aki közölte, nem ismeri Orbán "ellenfelét". Trump támogatása Orbáné. Meg Putyiné is. Hogy ez érdekli-e a változást akaró szavazókat, azt ma nem tudni. Mert ha valakit el akarnak küldeni, azt Trump és Putyin támogatása ellenére is megtehetik. De ha Putyin beavatkozik, és Trump ezt végignézi, az már baj. És a Magyart támogató ballib értelmiség, amely viszolyog Trumptól, mit szól Magyar, Trumpot dicsőítő megjegyzéséhez? Trump szét akarja verni az Európai Uniót... Vagy ez is belefér? Ennyire mindegy?”

