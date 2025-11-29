Rendkívüli

A városi levegő szabaddá, a vidéki magyarrá tesz – Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes nagygyűlésen mondott beszédet

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Miért nem beszél hetek, hónapok óta a Tisza Párt Ukrajnáról?

Miért nem beszél hetek, hónapok óta a Tisza Párt Ukrajnáról?

Mráz Ágoston Sámuel
2025. 11. 29. 14:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Tudják nagyon jól, hogy amit képviselniük kellene, amit tőlük elvárnak, amiért finanszírozzák, védelmezik Brüsszelben ezt a politikai projektet, amit Tisza Pártnak hívunk, azt ha elmondják, akkor kikapnak biztosan a választáson. Ukrajna kérdésében a magyarok negyede nagyjából támogató Ukrajnával és a kétharmada elutasító. Tehát bármit mondanának - mondom mégegyszer -, amit Manfréd Wéber, Ursula von der Leyen beszél Brüsszelben, ha annak a finomított verzióját előadnák a magyar nyilvánosságban, akkor is egy ilyen helyzet állna elő, hogy a 25% állna szemben a 66%-kal, tehát politikai öngyilkosság lenne.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbajtárs

A mentő és az elviselhetetlen prolik

Bayer Zsolt avatarja

Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.