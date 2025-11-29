Miért nem beszél hetek, hónapok óta a Tisza Párt Ukrajnáról?

Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „Tudják nagyon jól, hogy amit képviselniük kellene, amit tőlük elvárnak, amiért finanszírozzák, védelmezik Brüsszelben ezt a politikai projektet, amit Tisza Pártnak hívunk, azt ha elmondják, akkor kikapnak biztosan a választáson. Ukrajna kérdésében a magyarok negyede nagyjából támogató Ukrajnával és a kétharmada elutasító. Tehát bármit mondanának - mondom mégegyszer -, amit Manfréd Wéber, Ursula von der Leyen beszél Brüsszelben, ha annak a finomított verzióját előadnák a magyar nyilvánosságban, akkor is egy ilyen helyzet állna elő, hogy a 25% állna szemben a 66%-kal, tehát politikai öngyilkosság lenne.”