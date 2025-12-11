Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2025. 12. 11. 15:23

Így írnak ők – December 11., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Mérő Vera, Megadja Gábor, Ceglédi Zoltán, Mandula Viktor és Ambrózy Áron gondolataiból tallózunk

Mérő Vera

Riogatás light: ötvenes évek, NER, meg amit akartok

Megadja Gábor

„Most viszont triumfálhatnak, eljátszhatják a vérző szívű liberálist”

Ceglédi Zoltán

„Azonnal arra kell lefordítani, hogy ki szereti Orbánt és ki gyűlöli”

Mandula Viktor

„Magyart már a neres korszakában is utálták a patkány viselkedése miatt”

Ambrózy Áron

Kiterjesztett migráspaktum és a Donbaszban kivérző azovosok

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekBrüsszel

A brüsszeli vezetők az ellenségeink

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekveszély

Egyetlen lépésre a világháborútól

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

