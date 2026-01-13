„Győzzön a Fidesz-KDNP!”

Tarr Zoltán, Facebook: „Ez a poszt az RMDSz elnökétől vajon a Stockholm-szindróma megjelenése? A határon túli pártok és szervezetek a rendszerváltás óta a magyar pártpolitika foglyai. A Magyarországról érkező támogatások, csatornák és kapcsolatok idővel olyan rendszerré álltak össze, ahol a pártpolitikai lojalitás feltételként jelenik meg. A TISZA szakítani fog a határon túli kapcsolatok pártpolitikai célú kihasználásával: mi nem pártpolitikai hűségre építünk, hanem partnerségre.”