„Először a Tiszának drukkoló valóságmagyarázók is igyekeztek eltartani maguktól”

Ceglédi Zoltán, Facebook: „Messziről nézem az egészet, régi és megvallott a szkepszisem „a” közvélemény-kutatásokat illetően, semmi újat nem tudtam meg most sem. Elmondom, mi a legviccesebb ebből a távolságból. Az, hogy a Medián egyre bombasztikusabb számait, pláne a stratégiai pillanatban kihozott, brutális, húsz százalékpontos különbséget először az egyébként Tiszának drukkoló valóságmagyarázók is igyekeztek eltartani maguktól, hogy hangsúlyozottan „ha így van”, „ha nem téved”, meg „mi nem pont ezt mértük, de azért érdekes”, satöbbi... de amint kapnak egy opciót arra, hogy esetleg tényleg nem úgy van, azonnal visszazárkóznak a Közegbe, és lerúgják a kritikát. Mert akkor inkább igenisúgyvan és mindigeltalálja. Én meg többek között ezért is legyintek az egészre régóta.”