Orbán Viktor: Ukrajna káoszt akar, de Magyarországot nem lehet megzsarolni + videó

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény2026. 02. 21. 14:29

Így írnak ők – Február 21., délután

0

A ma délutáni idézetgyűjteményben Raskó György, Török Gábor, Lendvai Ildikó, Mráz Ágoston Sámuel és Kertész Dávid gondolataiból tallózunk

Raskó György

Raskó tudatosan riogat: a Fidesz nem akarja kivezetni Magyarországot az EU-ból

Török Gábor

„Most még mindenki győztesnek érezheti - vagy állíthatja be - magát”

Lendvai Ildikó

„Az új mumus Ukrajna”

Mráz Ágoston Sámuel

„A szuverenitás jobb üzlet a magyaroknak”

Kertész Dávid

„Árulók, hazaárulók és kések a hátunkban”

Belföldi híreink

Külföldi híreink

