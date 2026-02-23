Így írnak ők – Február 23., délután

Kunhalmi pontosan tudja, ha visszalép, akkor kiírja magát a politikából

Kunhalmi pontosan tudja, ha visszalép, akkor kiírja magát a politikából

„Szerintem teljesen normális, hogy elindulunk a választáson”

„Szerintem teljesen normális, hogy elindulunk a választáson”

Bálint Botond