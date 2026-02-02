„Magyar Péter skizofrén pillanatai”

Szabó Gergő, Pesti Srácok: „Untig elege van minden normális embernek a zsebmessiás hazugságaiból, fenyegetéseiből és kamuígéreteiből. Nagy lehet a gond Magyar Péternél, mert új videójában "fideszes honfitársait" akarja meggyőzni arról, hogy nagyon szereti őket, és nagylelkűen nem torolja meg, ha a Fideszre szavaznak, de azért jól gondolják meg. Felsorol sok eredményt a kormánytól, amiket megígér, hogy megtart, de akkor miért kéne változtatni? Arról nem is beszélve, hogy a több mint félmilliárdos vagyonnal rendelkező pannon Caligula másokat vádol urizálással, miközben a 4-5 millió forintos európai parlamenti fizetéséért az ülések negyedére jár be, akkor is azért, hogy a magyar állam ellen hergeljen és magát mutogassa.”



