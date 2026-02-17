„Magyarország önként írja ki magát az európai szolidaritásból.”

Rónay Tamás, Népszava: „Európai egység, partnerség, ezek mind szitokszavak a magyar kormány számára. Miközben a hazai propaganda Európát ellenségként ábrázolja, Magyarország valójában önként írja ki magát az európai szolidaritásból, lemondva az EU-s támogatásokról és kockára téve az ország jövőjét. Lehet vitatkozni Ukrajna EU-csatlakozásának időpontjáról – Merz maga is egyértelművé tette, hogy a 2027-es dátum nem lehetséges, mivel a koppenhágai kritériumok teljesítése éveket vesz igénybe. De az is világos, hogy a jelenlegi német kormány nagyon szívén viseli Ukrajna sorsát. S Merz értetlenséggel szemléli, ahogy a magyar kormány elvtelenül szolgálja Oroszország érdekeit. Míg Európa katonai, politikai és gazdasági önállóságáért küzd, addig Budapest akadályozza az Ukrajna védelmét célzó minden európai erőfeszítést.”



