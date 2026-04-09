Bálint Botond, Pesti Srácok: „Ez az első olyan választás Magyarországon, amikor az egyik nagy tömb szavazói teljesen tudatosan szavaznak arra, hogy minden legyen rosszabb. Ugyanis nekik nem a saját jó közérzetük kell, hanem az, hogy mások rosszul érezzék magukat. A színtiszta igazi kárörömre hajtanak. Persze a normális világban kárörömöt legfeljebb akkor érzel, ha egy általad nem kedvelt személy tőled függetlenül esik arcra, de a tiszások ezt úgy szeretnék megélni, hogy ez esetben ők lesznek akik hanyatt löknek minket. A Tisza a színtiszta pitiáner rosszindulat pártja, Magyar Péter pedig az a példakép minden rosszkedvű ember számára, aki bármilyen mások számára kellemes helyzetet szét tud barmolni pillanatok alatt.”