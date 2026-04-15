A topbajnokságokat másolná az NB I, teljesül az élvonalbeli klubok kívánsága

A Magyar Labdarúgó-szövetség – az NB I-es klubok egyhangú ajánlását is szem előtt tartva – úgy határozott, hogy a versenykiírás egyik pontján változtat. Az MLSZ döntésének értelmében az NB I következő idényétől kezdve a 12., vagyis az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. helyen záró csapat az NB II 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért (a másodosztály bajnoka természetesen alanyi jogon feljut). Érdemes megjegyezni, de akár szakmai érvnek is tekinthető, hogy a statisztika is az osztályozó mellett szólt, de az MLSZ szakmai alelnöke, Lőw Zsolt szerint más indokok is álltak a döntés hátterében.

A döntés hátteréről az MLSZ szakmai alelnöke, Lőw Zsolt is beszélt, szerinte a lehető legjobb döntést hozták Fotó: MLSZ.hu

A lehető legjobb megoldásra törekedett az MLSZ

Az egyik érv az volt, hogy a 12 csapatos NB I 2015-ös bevezetése óta a két feljutó egyike az esetek nagy részében nem tudott megragadni az első osztályban.

– Az osztályozó bevezetésének ötlete nem új keletű, az NB I-es klubok egy ideje kérték már, ugyanis szerintük a tizenkét csapathoz képest aránytalan volt a két kieső. Ha körbetekintünk a nemzetközi futballvilágban, azt látjuk, a tizenkét csapatos bajnokságokban több példa van arra, hogy csak az utolsó esik ki automatikusan, míg az utolsó előtti osztályozót játszik, mint arra, hogy az utolsó kettő biztosan kiesik. Innen nézve az élvonalbeli egyesületek részéről ez egy jogos kérés volt, ugyanakkor az MLSZ-nek az NB II-es klubok érdekeit is szem előtt kell tartania – mondta az mlsz.hu-nak Lőw Zsolt, aki hozzátette, hogy a kérdést a sportigazgatósággal, a szakmai bizottsággal, valamint az NB I-es és az NB II-es bizottság képviselőivel is megtárgyalták, és a javaslatukat ezután terjesztették az elnökség elé.

Ennek kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, azonban – ahogy eltérő érdekek esetében ez természetes – mindenki számára tökéletes döntést nem lehetett hozni

– tette hozzá Lőw Zsolt.

Anglia és Németország a példa

Amint az már ismert, az osztályozó egy mérkőzésből áll, azt semleges helyszínen, a két részt vevő csapattól lehetőség szerint megközelítőleg hasonló távolságra található stadionban rendezik majd – ott, ahol adottak a feltételek a videóbíró használatára is. Miután más előírások érvényesek az NB I-ben szereplő klubokra, mint az NB II-ben indulókra, sokakban felvetődhet: vajon nem sérül az esélyegyenlőség elve?