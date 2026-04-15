A topbajnokságokat másolná az NB I, teljesül az élvonalbeli klubok kívánsága

A Magyar Labdarúgó-szövetség keddi elnökségi ülésén elfogadta a profi bajnokságok versenykiírását, amely szerint a 2026–2027-es idénytől kezdve az NB I-ből automatikusan kieső utolsó helyezett mellett osztályozó mérkőzés dönt majd a másik csapat bennmaradásáról. Az MLSZ szakmai alelnöke, Lőw Zsolt szerint a legjobb megoldásra törekedtek, és olyan ünnepi körítést próbálnak majd szervezni az osztályozókra, mint amilyen Angliában vagy Németországban van.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 20:50
Az MLSZ bízik benne, hogy az osztályozók nézőcsalogató játékot fognak produkálni Forrás: DVTK
A Magyar Labdarúgó-szövetség – az NB I-es klubok egyhangú ajánlását is szem előtt tartva – úgy határozott, hogy a versenykiírás egyik pontján változtat. Az MLSZ döntésének értelmében az NB I következő idényétől kezdve a 12., vagyis az utolsó helyezett kiesik, míg a 11. helyen záró csapat az NB II 2. helyezettjével osztályozót vív az élvonalbeli tagságért (a másodosztály bajnoka természetesen alanyi jogon feljut). Érdemes megjegyezni, de akár szakmai érvnek is tekinthető, hogy a statisztika is az osztályozó mellett szólt, de az MLSZ szakmai alelnöke, Lőw Zsolt szerint más indokok is álltak a döntés hátterében.

A döntés hátteréről az MLSZ szakmai alelnöke, Lőw Zsolt is beszélt, szerinte a lehető legjobb döntést hozták Fotó: MLSZ.hu

A lehető legjobb megoldásra törekedett az MLSZ

Az egyik érv az volt, hogy a 12 csapatos NB I 2015-ös bevezetése óta a két feljutó egyike az esetek nagy részében nem tudott megragadni az első osztályban.

– Az osztályozó bevezetésének ötlete nem új keletű, az NB I-es klubok egy ideje kérték már, ugyanis szerintük a tizenkét csapathoz képest aránytalan volt a két kieső. Ha körbetekintünk a nemzetközi futballvilágban, azt látjuk, a tizenkét csapatos bajnokságokban több példa van arra, hogy csak az utolsó esik ki automatikusan, míg az utolsó előtti osztályozót játszik, mint arra, hogy az utolsó kettő biztosan kiesik. Innen nézve az élvonalbeli egyesületek részéről ez egy jogos kérés volt, ugyanakkor az MLSZ-nek az NB II-es klubok érdekeit is szem előtt kell tartania – mondta az mlsz.hu-nak Lőw Zsolt, aki hozzátette, hogy a kérdést a sportigazgatósággal, a szakmai bizottsággal, valamint az NB I-es és az NB II-es bizottság képviselőivel is megtárgyalták, és a javaslatukat ezután terjesztették az elnökség elé. 

Ennek kialakításakor arra törekedtünk, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, azonban – ahogy eltérő érdekek esetében ez természetes – mindenki számára tökéletes döntést nem lehetett hozni

– tette hozzá Lőw Zsolt.

Anglia és Németország a példa

Amint az már ismert, az osztályozó egy mérkőzésből áll, azt semleges helyszínen, a két részt vevő csapattól lehetőség szerint megközelítőleg hasonló távolságra található stadionban rendezik majd – ott, ahol adottak a feltételek a videóbíró használatára is. Miután más előírások érvényesek az NB I-ben szereplő klubokra, mint az NB II-ben indulókra, sokakban felvetődhet: vajon nem sérül az esélyegyenlőség elve?

Lőw Zsolt szerint sokkal igazságosabb, ha egy meccsen dől el a feljutás Fotó:  dpa Picture-Alliance / AFP

– Pont az esélyegyenlőség miatt dől el egy mérkőzésen az élvonalbeli tagság. Szakmailag logikus lenne a két meccs, de abban az esetben, éppen a bajnokságok rendszeréből adódó különbségek miatt, túlságosan az NB I-es csapat felé billenne a mérleg nyelve. Hiszen az első osztályú kluboknak magasabb a költségvetésük, alkalmazhatnak légiósokat, a támogatás terén is kialakulhat nagyobb differencia – ez két találkozón könnyebben kijön, mint egyen – árulta el Lőw Zsolt, aki szerint pont a futball kiszámíthatatlan varázsa miatt fontos, hogy egy sorsdöntő meccsen dőljön el a feljutás sorsa.

Ráadásul tudjuk jól, a labdarúgásban egy mérkőzésen bármi előfordulhat. S ennek az egy meccsnek adhatunk egy olyan körítést, hogy azzal a futball ünnepévé varázsoljuk, ahogy azt teszik Angliában, Németországban és még számos országban.

Abban mindenki biztos lehet, hogy az MLSZ mindent megtesz majd azért, hogy olyan helyszínt találjon és olyan körülményeket biztosítson, amelyeknek köszönhetően valóban ünneppé válik az osztályozó mérkőzés – zárta gondolatait Lőw.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

