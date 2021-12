„A fejlett országoké a fő felelősség”

– Egy régebbi interjúban arról beszélt, hogy atomfizikát tanult az egyetemen, majd amikor elvégezte, minden sarkon atomerőművet akart építeni. Azóta viszont rengeteget változott a világ, és Európa nagyon megosztott a nukleáris energiát illetően. Mit gondol, ez így is marad?

– Az atomenergia mindig is az a kérdés volt és az is marad, amelyben az egyik oldalon a lelkes támogatók, a másikon a harcias ellenzők vannak, és nagyon kevesen állnak középen. Én középutas állásponton vagyok. Nem annyira az a fő érv az atomenergia ellen, hogy veszélyes – arányaiban jóval kevesebben halnak meg nukleáris katasztrófákban, mint más energiaforrások miatt –, hanem az, hogy drága. Harminc éve én is erről írtam az Energy Policy folyóiratba – és ez ma is igaz. De 2021-ben, amikor nyolc-kilenc milliárd bolygólakóval és húsz-negyven milliós megavárosokkal számolunk, amelyekben koncentrált energiára van szükség, nem tudom elképzelni, hogyan tudnánk atomenergiai összetevő nélkül biztosítani ennyi ember ellátását. A nap- és a szélenergia felhasználása jó irány, de nem adnak annyi koncentrált energiát, mint az atom, illetve az olaj és a szén, amelyeket viszont éppen ki akarunk vezetni az energiamixből. Hozzá kell tenni, hogy harminc év alatt az atomenergia is sokat fejlődött, egyre biztonságosabb és olcsóbb. Miközben Európa vitatkozik, Kínában, Dél-Koreában fejlődik az atomenergia. A jövő egy további útja lehet az atomfúzió, amelyre már milliárdokat költöttek az országok. Elképzelhető, hogy éveken belül többletenergiát termel, az évszázad második felére pedig egészen más atomerőműveink lehetnek. De hosszú távon nemcsak több és új energiaforrás fogja megoldani a fenntartható fejlődést, hanem az energiahasználat csökkentése is. Ez viszont nemcsak technológia, hanem az életmód és a gazdaság kérdése is.

