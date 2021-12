A volt miniszter karrierje a legjobb példa arra, hogy Franciaországban nincs fehér felsőbbrendűség

Nagy felháborodást keltett a francia politikai berkekben Nicolas Sarkozy egykori minisztere, a 44 esztendős Rama Yade interjúja, melyet a L’Express nevű lapnak adott, és amelyben arról beszélt, hogy a woke-mozgalom tulajdonképpen Franciaországból indult. Az egykori miniszter nemes ügyként beszélt a woke-ideológiáról, majd az interjúban azt is szóba hozta, hogy elsétálni Párizsban Jean-Baptiste Colbert néhai államférfi szobra előtt számára felér egy mikroagresszióval. Amint arról a V4NA hírügynökség is beszámolt, a kijelentésre több francia kormánypárti és ellenzéki politikus is reagált, egytől egyig elítélve Yade szavait.

A Le Figaro nevű lapban megjelent egy újabb cikk, melyben Céline Pina neves francia esszéista, írónő kifejti, hogy tulajdonképpen Rama Yade karrierje a bizonyíték arra, hogy Franciaországban nem létezik az egykori politikus által emlegetett fehér felsőbbrendűség. Az esszéista úgy véli, hogy Rama Yade példakép lehetett volna, ehelyett azonban elárulta azt az országot, amelynek egykor a minisztere volt.

Céline Pina szerint érdekes tény, hogy míg Rama Yade-t zavarja, ha el kell mennie Colbert szobra előtt, addig abban semmi kivetnivalót nem talál, hogy immár három éve Washingtonban él, abban a városban, amelyet az USA egykori elnökéről neveztek el, aki maga is több rabszolgát tartott. Az esszéista úgy véli, Rama Yade az élő példa arra, hogy Franciaországban nincs bőrszín alapján történő megkülönböztetés, és hogy a faji kiváltságok helyett a társadalmi előjogok azok, amik dominálnak a karrier szempontjából.

A cikk kitér rá, hogy Rama Yade előkelő diplomatacsaládból származik, a Sciences Po nevű Politikai Tanulmányok Intézetében tanult, majd bekerült a szenátusba, vagyis a parlament felsőházába. Alig töltötte be a harmincadik évét, amikor Nicolas Sarkozy kinevezte miniszternek, majd az UNESCO nagykövete lett, mielőtt elköltözött volna az Egyesült Államokba. Mindeközben létrehozta a saját pártját, és még a köztársasági elnöki posztra is pályázott. Céline Pina szerint, tekintettel fiatal korára és kinevezésekor elért csekély politikai tapasztalatára, valószínű, hogy éppen azért választották miniszternek, hogy megmutassa, a Francia Köztársaságban a bőrszín nem akadálya a karriernek. Az egykori miniszter története sok fiatal fekete bőrű nőt és férfit buzdíthatott volna arra, hogy megküzdjenek az ambícióikért, még akkor is, ha nem rendelkeznek ugyanolyan társadalmi és kulturális értékekkel, mint ő, áll a cikkben.

Céline Pina hangsúlyozta: nem arról van szó, hogy tagadni kellene a diszkrimináció létezését, akár Franciaországban, akár máshol. Hozzátette azonban, hogy Franciaországnak nincs olyan szegregációs múltja, mint az Egyesült Államoknak, mert itt már nagyon korán szem előtt tartották a nemen, a bőrszínen, a társadalmi vagy vallási különbségeken túli jogi egyenlőséget, a rabszolgaságot pedig az emberiség elleni bűnné nyilvánították, megelőzve ezzel sok országot. Erre hívta fel a figyelmet Sarah El Haïry ifjúságért felelős államtitkár is, aki szintén a L’Express című lapnak adott interjút, melyben kiemelte, hogy aki elárulja a Francia Köztársaságot és végső soron mindazt, amit tőle kapott, nem más, mint Rama Yade saját maga.

Marlène Schiappa állampolgárságért felelős francia miniszter szintén reagált Rama Yade vádjaira. Az Europe 1 nevű hírportálnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy miniszterként és francia állampolgárként érti azt, amikor egy volt miniszter külföldről kritizálja az országát és bírálja annak a szervezését. Hozzátette, hogy nem lehet lapokat kitépni a Franciaország történetéről szóló könyvekből. Schiappa szerint szembe kell nézni a történelemmel, ami azt jelenti, hogy büszkének kell lenni Franciaország nagyságára, beleértve az árnyoldalakat és azok hatását is – olvasható a V4NA Hírügynökség cikkében.

Borítókép: Rama Yade (Forrás: V4NA Hírügynökség)