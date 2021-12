Ausztrália Victoria államában a beoltottak számára eltörlik a korlátozásokat

Ausztrália Victoria államában pénteken eltörlik az érvényben lévő korlátozásokat azok számára, akik megkapták a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját

– jelentette be csütörtökön Daniel Andrews, az állam miniszterelnöke.

Victoriában várhatóan a hét végén elérik a 12 évesnél idősebb lakosság 90 százalékának átoltottságát, amit Andrews fantasztikus eredménynek nevezett, egyúttal kijelentve, hogy a beoltottak péntektől visszatérhetnek normális életükhöz. Az oltatlanok viszont továbbra is kénytelen korlátozásokkal szembenézni; étteremből csak elvitelre rendelhetnek, nem léphetnek be olyan üzletekbe, ahol nem alapvető, létszügségletnek számító árucikkeket árulnak, sem moziba, sem színházba, sem fesztiválokra, sem állatkertbe nem mehetnek, de nem léphetnek be fodrászatokba és szépségszalonokba sem.

Az oltatlanokkal szemben a szövetségi kormány is korlátozásokat alkalmaz.

Az oltatlanok a jövőben csak külön engedéllyel hagyhatják el az országot, és visszatéréskor szigorú, kéthetes karanténba kell vonulniuk. Mindez a beoltottakra nem vonatkozik.

Borítókép: a koronavírus-járvány ellen bevezetett korlátozó intézkedések ellen tüntetnek az ausztráliai Melbourne-ben 2021. szeptember 18-án (Fotó: MTI/AAP/James Ross)