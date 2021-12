Európa-szerte drákói szigor vár az oltatlanokra

A pandémia tavaly márciusi kezdete óta nem volt még ennyire drámai a helyzet Németországban: a koronavírus-járvány negyedik hulláma alatt napról napra emelkedik a fertőzöttek és a halálesetek száma. A Robert Koch Közegészségügyi Intézet adatai alapján tegnap összesen 45 326 új koronavírusos esetet jelentettek, a százezer lakosra vetített hétnapi fertőzésgyakoriság pedig már majdnem elérte a négyszázat.

Míg az országban egyre több politikus szorgalmazza, hogy a teljes lakosság körében tegyék kötelezővé a koronavírus elleni oltást, Jens Spahn egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy önmagában már ez az intézkedés sem lenne elég a járvány megfékezéséhez. A lakosságnak eddig összesen 68 százaléka kapta meg mindkét koronavírus elleni oltását.

– Már nem tudjuk megtörni a negyedik hullámot az oltási kötelezettség bevezetésével, hiszen túl későn jelentkezne a szabályozás hatása. Minimálisra kell csökkentenünk a társas érintkezések számát és egységes államként kell fellépnünk

– jelentette ki határozottan.

Az egészségügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy szigorítani kell a jelenlegi korlátozásokat azzal, hogy kizárólag az oltottak és a koronavírusból gyógyultak vehessék igénybe a közösségi szolgáltatásokat.

Jens Spahn ráadásul arról is beszélt, hogy a 2G-szabályt azzal egészítené ki, hogy a beoltottaknak és a gyógyultaknak is kötelező legyen tesztet elvégezniük, mielőtt közösségbe mennek. A politikus nem zárta ki a kijárási tilalom bevezetésének lehetőségét sem, erről azonban szerinte a tartományoknak külön-külön kell dönteniük. Szászország és Bajorország már be is vezetett néhány szigorítást, többek között úgy döntöttek, hogy idén nem rendeznek karácsonyi vásárokat.

A drezdai adventi vásár bezárt standjai 2021. november 22-én Fotó: Robert Michael

A koronavírusos esetek számának növekedése és a kórházak leterheltsége miatt Szlovákia és Csehország drasztikus intézkedést hozott, amelynek értelmében az oltatlanok ettől a héttől kezdve nem mehetnek közösségi helyekre, többek között szállodákba, éttermekbe és szépségszalonokba. A közép-európai országok Ausztria példáját követték (Bécs már a múlt héten karantént vezetett be azoknak, akik egyetlen oltást sem kaptak, hétfőtől pedig teljes lezárás lépett életbe a szomszédos országban. Ausztria az első olyan ország a világon, ahol kilátásba helyezték az oltási kötelezettséget 2022 februárjától.)

Pozsony és Prága abban bízik, hogy a szigorú intézkedés az oltás felvételére ösztönzi majd a lakosokat.

Az 5,4 milliós Szlovákiában a lakosság mindössze 43 százaléka élvez teljes védettséget, ami az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint a harmadik legalacsonyabb átoltottsági arány az Európai Unióban. A 10,7 milliós lakosságú Csehország átoltottsági aránya szintén az EU 65,5 százalékos átlaga alatt van, a népesség mindössze 58 százaléka kapta meg mindkét dózist.

– Meggyőződésünk, hogy a járvány nem a beoltottak miatt terjed. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem fertőződhetnek meg, azonban az oltatlanok töltik meg a kórházakat

– közölte Adam Vojtěch cseh egészségügyi miniszter. Csehországban kedden 22 778, Szlovákiában pedig 7362 új megbetegedésről számoltak be.

Az észak-olaszországi Trentino-Alto Adige (Dél-Tirol) mindeközben szintén megszorításokról döntött: a tartományban este nyolc órától reggel ötig kijárási tilalom lép életbe, kötelező az FFP2-es maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, illetve bezárják kapuikat a színházak, mozik, valamint a sportlétesítmények. Ennek oka, hogy a tartományban meghaladta a nyolcszázat az újonnan azonosított betegek száma százezer lakosra nézve.

December elejétől várhatóan országos korlátozások is életbe lépnek, a régiók az oltottak és az oltatlanok megkülönböztetését szorgalmazzák

– számolt be az MTI. A közel hatvanmilliós Olaszországban eddig a lakosok 74 százaléka kapta meg mindkét vakcináját.