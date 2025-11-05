A megkérdezettek csak valamivel több mint egyharmada mondta azt, hogy egy esetleges támadás esetén fegyverrel is megvédené Ausztriát. A hadra fogható férfiak körében ez az arány 43 százalék, írja az Origo. Bár ez azt jelenti, hogy a többség nem vállalná a fegyveres védekezést, Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter ezt nem nevezte aggasztónak, írja az Exxpress.
Hideg zuhany a háborúpártiaknak, nem ezt várta Brüsszel
Egy friss, reprezentatív közvélemény-kutatás, amelyet az osztrák védelmi minisztérium készíttetett, átfogó képet ad az ország biztonságpolitikai hangulatáról. Az osztrákok tényleges harci készsége – vagyis hogy fegyverrel is megvédenék-e hazájukat – továbbra is rendkívül alacsony.
Hozzátette azonban:
A honvédelmi akarat terén még sok a teendőnk
– utalva a kormány erőfeszítéseire a szellemi és átfogó honvédelem erősítésében.
További Külföld híreink
A semlegesség továbbra is szent
A semlegesség támogatottsága változatlanul magas: 75 százalék áll ki mellette, ebből 58 százalék teljes mértékben, 17 százalék inkább támogatja. Ugyanakkor a válaszadók eltérően értelmezik, mit is jelent pontosan a semlegesség: 19 százalék szerint ez pusztán katonai tartózkodást jelent, míg 17 százalék általános politikai be nem avatkozást is ért alatta.
További Külföld híreink
Az éves felméréshez 1500 embert kérdeztek meg augusztus 5. és október 3. között. A hibahatár plusz/mínusz 2,5 százalék. A felméréshez vegyes módszerű megközelítést alkalmaztak; 42 százalék személyes interjú, 59 százalék pedig online felmérés volt.
Borítókép: Osztrák katonák (Fotó: APA/AFP/Georg Hochmuth)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Bővül a patrióta tábor Európában!
Andrej Babis vezeti az új cseh kormányt.
Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt
A szankciók nem a békét hozták el, hanem a recessziót. A szakértő szerint a kontinens ma már csak a saját hibáinak árát fizeti meg.
Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre
Phenjan orosz technikai támogatással további, nagyobb felbontású kémműholdak indítására készül.
Árulják a britek katonai holmijait az ukránok
Így tűnik el a nyugati segítség az oroszok szerint.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Bővül a patrióta tábor Európában!
Andrej Babis vezeti az új cseh kormányt.
Drága leckét kapott Európa az elhibázott brüsszeli szankciók miatt
A szankciók nem a békét hozták el, hanem a recessziót. A szakértő szerint a kontinens ma már csak a saját hibáinak árát fizeti meg.
Észak-Korea nukleáris kísérletet hajthat végre
Phenjan orosz technikai támogatással további, nagyobb felbontású kémműholdak indítására készül.
Árulják a britek katonai holmijait az ukránok
Így tűnik el a nyugati segítség az oroszok szerint.