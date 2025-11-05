Ausztriavédelemsemlegességsorkatonaságfelmérés

Hideg zuhany a háborúpártiaknak, nem ezt várta Brüsszel

Egy friss, reprezentatív közvélemény-kutatás, amelyet az osztrák védelmi minisztérium készíttetett, átfogó képet ad az ország biztonságpolitikai hangulatáról. Az osztrákok tényleges harci készsége – vagyis hogy fegyverrel is megvédenék-e hazájukat – továbbra is rendkívül alacsony.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 11. 05. 10:43
Osztrák katonák Fotó: Georg Hochmuth Forrás: APA/AFP
A megkérdezettek csak valamivel több mint egyharmada mondta azt, hogy egy esetleges támadás esetén fegyverrel is megvédené Ausztriát. A hadra fogható férfiak körében ez az arány 43 százalék, írja az Origo. Bár ez azt jelenti, hogy a többség nem vállalná a fegyveres védekezést, Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter ezt nem nevezte aggasztónak, írja az Exxpress.

Ausztria
Klaudia Tanner osztrák védelmi miniszter. Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens

Hozzátette azonban: 

A honvédelmi akarat terén még sok a teendőnk

 – utalva a kormány erőfeszítéseire a szellemi és átfogó honvédelem erősítésében.

 

A semlegesség továbbra is szent

A semlegesség támogatottsága változatlanul magas: 75 százalék áll ki mellette, ebből 58 százalék teljes mértékben, 17 százalék inkább támogatja. Ugyanakkor a válaszadók eltérően értelmezik, mit is jelent pontosan a semlegesség: 19 százalék szerint ez pusztán katonai tartózkodást jelent, míg 17 százalék általános politikai be nem avatkozást is ért alatta.

Az éves felméréshez 1500 embert kérdeztek meg augusztus 5. és október 3. között. A hibahatár plusz/mínusz 2,5 százalék. A felméréshez vegyes módszerű megközelítést alkalmaztak; 42 százalék személyes interjú, 59 százalék pedig online felmérés volt.
 

Borítókép: Osztrák katonák (Fotó: APA/AFP/Georg Hochmuth) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

