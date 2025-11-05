Hideg zuhany a háborúpártiaknak, nem ezt várta Brüsszel

A megkérdezettek csak valamivel több mint egyharmada mondta azt, hogy egy esetleges támadás esetén fegyverrel is megvédené Ausztriát. A hadra fogható férfiak körében ez az arány 43 százalék, írja az Origo. Bár ez azt jelenti, hogy a többség nem vállalná a fegyveres védekezést, Klaudia Tanner (ÖVP) védelmi miniszter ezt nem nevezte aggasztónak, írja az Exxpress.

Klaudia Tanner osztrák védelmi miniszter. Fotó: ANP/AFP/Jonas Roosens