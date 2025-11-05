Árulják a britek katonai holmijait az ukránok

Egy másik ukrán apróhirdetési oldalon egy álcaháló is felbukkan, amelyet az eladó brit hadseregből származó és eredeti darabként hirdet. Az ára 7500 hrivnya (60 000 forint). A leírás szerint a hálót „tárgyak terepi védelmére és elrejtésére használják, valamint kedvelt lőterek, nyári kertek és pavilonok dekorációjaként is”.

Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)