Ukrajnabritorosz-ukrán háborúkatonai támogatás

Árulják a britek katonai holmijait az ukránok

Ukránok brit katonai felszereléseket kínálnak eladásra – többek között ruházatot, hálózsákokat és álcahálókat – egy apróhirdetési oldalon; erre a RIA Novosztyi közösségi médiaelemzése mutatott rá.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 11:15
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NIKLAS HALLE'N Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brit katonai felszerelések jelentek meg eladásra egy ukrán apróhirdetési portálon. A „Ruházat” kategóriában például egy nadrág-ing összeállításból álló vízálló egyenruha található 4500 hrivnyáért (35 900 forint). Az egyik hirdetés hangsúlyozza, hogy az öltözetet „a brit hadsereg állományának felszerelésére használják” – számolt be az Origo.

A brit katonai támogatást árulják az ukránok (Fotó: JENS KALAENE / DPA)
A brit katonai támogatást árulják az ukránok (Fotó: JENS KALAENE / DPA)

Emellett egy tűzálló kabát is megvehető 1350 hrivnyáért (10 800 forint), illetve egy katonai mellény 1550 hrivnyáért (12 400 forint). Továbbá eladnak egy brit katonai téli hálózsákot 1950 hrivnyáért (15 600 forint), amely akár –20 fokig használható. Hálózsákbetétet is kínálnak 250 hrivnyáért (1998 forint) – írja a RIA Novosztyi.

A platformon továbbá térdvédők is elérhetők 450 hrivnyáért (3600 forint), bőrbetétes kesztyűk párja 50 hrivnyáért (400 forint), valamint fejkendő 30 hrivnyáért (240 forint). A hirdető szerint ezt a fejkendőt „kifejezetten közel-keleti harci feladatokra tervezték”. A nyakra tekerve hűtésre alkalmas, illetve „szorítóként” is alkalmazható (súlyos vérzés csillapítására – a szerk.).

Egy másik ukrán apróhirdetési oldalon egy álcaháló is felbukkan, amelyet az eladó brit hadseregből származó és eredeti darabként hirdet. Az ára 7500 hrivnya (60 000 forint). A leírás szerint a hálót „tárgyak terepi védelmére és elrejtésére használják, valamint kedvelt lőterek, nyári kertek és pavilonok dekorációjaként is”.

Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Sorkatonaság: rengeteg áldozatra készülnek a németek

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-adó

Ruszin-Szendi Romulusz óriási veszélyben lehet a legutóbbi kirohanása után

Odrobina Kristóf avatarja

A bukott katonának talán érdemes lenne inkább a szabad ég alatt billentyűzetet ragadnia.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu