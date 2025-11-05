Brit katonai felszerelések jelentek meg eladásra egy ukrán apróhirdetési portálon. A „Ruházat” kategóriában például egy nadrág-ing összeállításból álló vízálló egyenruha található 4500 hrivnyáért (35 900 forint). Az egyik hirdetés hangsúlyozza, hogy az öltözetet „a brit hadsereg állományának felszerelésére használják” – számolt be az Origo.
Árulják a britek katonai holmijait az ukránok
Ukránok brit katonai felszereléseket kínálnak eladásra – többek között ruházatot, hálózsákokat és álcahálókat – egy apróhirdetési oldalon; erre a RIA Novosztyi közösségi médiaelemzése mutatott rá.
Emellett egy tűzálló kabát is megvehető 1350 hrivnyáért (10 800 forint), illetve egy katonai mellény 1550 hrivnyáért (12 400 forint). Továbbá eladnak egy brit katonai téli hálózsákot 1950 hrivnyáért (15 600 forint), amely akár –20 fokig használható. Hálózsákbetétet is kínálnak 250 hrivnyáért (1998 forint) – írja a RIA Novosztyi.
A platformon továbbá térdvédők is elérhetők 450 hrivnyáért (3600 forint), bőrbetétes kesztyűk párja 50 hrivnyáért (400 forint), valamint fejkendő 30 hrivnyáért (240 forint). A hirdető szerint ezt a fejkendőt „kifejezetten közel-keleti harci feladatokra tervezték”. A nyakra tekerve hűtésre alkalmas, illetve „szorítóként” is alkalmazható (súlyos vérzés csillapítására – a szerk.).
További Külföld híreink
Egy másik ukrán apróhirdetési oldalon egy álcaháló is felbukkan, amelyet az eladó brit hadseregből származó és eredeti darabként hirdet. Az ára 7500 hrivnya (60 000 forint). A leírás szerint a hálót „tárgyak terepi védelmére és elrejtésére használják, valamint kedvelt lőterek, nyári kertek és pavilonok dekorációjaként is”.
Borítókép: Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
