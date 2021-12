Gál Kinga: Az unióban most csak elvétve hangzik el a szolidaritás

– A múlt hétvégén a Fidesz egyik alelnökének választották. Ön jelentős uniós munkatapasztalattal rendelkezik, mindez mennyire lesz fontos a pozíció betöltésekor?

– Komoly megtiszteltetés ért, az alelnökséget pedig ennek megfelelő mértékű feladatnak is érzem. Igyekszem majd a legjobb tudásom szerint, az Európai Parlamentben (EP) megszerzett politikai tapasztalatokat felhasználva végezni az alelnöki teendőket. Azt gondolom, hogy a tizenhét évnyi uniós munka valóban jelentős nemzetközi szakmai tapasztalatot adott. Most a feladat az, hogy a Fidesz – európai partnereivel együtt – győzelemre vigye a megújult európai jobboldalt. Én magam aktív szereplő szeretnék lenni ebben a folyamatban.

– A Fidesz egyik legfontosabb európai szövetségese a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság. Láttuk, hogy a héten öt európai parlamenti frakció is a lengyel helyreállítási terv elgáncsolását követelte az Európai Bizottságtól.

– A delegációnk felháborítónak találta az ötpárti levelet. A néppárt ismét bizonyította, hogy az Európai Parlament baloldali kórusának a tagja lett. Miközben Lengyelország vészhelyzetben van, a szóban forgó politikai csoportok egyszerűen hátba támadják. Ráadásul a lengyel–belarusz határon kialakult helyzet nemcsak Varsó, hanem az egész EU problémája, hiszen az unió külső határairól beszélünk. Ahelyett, hogy az Európai Parlament szolidaritást vállalna Lengyelországgal, és segítségképp pénzt szorgalmazna neki, épphogy pénzelvonással sújtaná. Véleményem szerint ez a politikai zsarolás magasiskolája. A helyreállítási pénzek egyértelműen járnak a tagállamoknak, ám a frakciók levele alamizsnaként kezeli ezeket a forrásokat. Pedig itt nem arról van szó, hogy mit gondol az EP adott tagállamról, vagy hogy épp adományozó hangulatában van-e az Európai Bizottság. Ezek a pénzek a tagállamok járvány utáni helyreállását hivatottak segíteni, természetesen Lengyelország és Magyarország esetében is.

– Kimondhatjuk-e a lengyel-belarusz migrációs helyzettel összefüggésben, hogy az EP egyes tagállamok esetében igencsak rugalmasan értelmezi a szolidaritást?

– Azt gondolom, hogy az alapkérdés 2015 óta változatlan: kiállunk-e a hatékony határvédelem mellett? Mi azóta mondjuk, hogy az Európai Bizottságnak igenis támogatnia kellene a fizikai akadályokat, legyen szó kerítésekről vagy a hatékony határzárak egyéb formáiról. Nem engedhetjük, hogy a 2015-ös állapotok megismétlődjenek a kontinensen. Azt gondolom, hogy amit most látunk, az figyelemelterelés. Az említett levél is leginkább azt szolgálja, hogy ne a lényegről beszéljünk. Számomra árulkodó, hogy 2015-ben a szolidaritás fogalmától visszhangoztak az Európai Parlament folyosói. Ez a baloldal olvasatában egyszerűen azt jelentette, hogy be kell fogadni a migránsokat. Most, hogy valóban szolidaritást kellene mutatni egy tagállammal szemben, még a kifejezés is csak elvétve hangzik el. Egyértelmű, hogy egyes frakciók másképp értelmezik a szolidaritást, ha nekik nem tetsző vezetésű tagállamokról van szó.

– Az Európai Bizottság egyelőre szintén nem mutat hajlandóságot a fizikai akadályok finanszírozására.

– Az Európai Bizottság ügynökségeket akar a határ menti területekre küldeni. Ezek gyakorlatilag menedzselni akarják a migrációt, szervezetten behozni a külső határokhoz érkezőket. Erre mondja azt most a lengyel kormány, hogy köszöni szépen, inkább ő maga védi a saját határait. 2015-ben Magyarország volt hasonló helyzetben, általános hangulatkeltés kezdődött ellenünk, pellengérre állítottak, ráadásul az Európai Bizottság azóta sem térítette meg a magyar határvédelem költségeit. Pedig mi bebizonyítottuk, hogy meg lehet állítani az illegális migrációt. Nem hiába kezdett az elmúlt időszakban több tagállam is kerítésépítésbe.

– Számos tagállam kérte már a hatékony határvédelem finanszírozását az EU-tól, Charles Michel a napokban pedig jogi lehetőségként beszélt a kerítésépítés támogatásáról. Újabb csata kezdődik a tagállamok és az EP között?

– Charles Michel, az Európai Tanács elnöke realista hangot ütött meg az említett nyilatkozattal. A tagállamok egy részére, s főleg azokra is igaz ez a hangnem, akik foggal-körömmel védik a külső határokat. Az Európai Parlament viszont sokszor elveszíti a realitásérzékét. Az elmúlt időszak és a mostani viták is ezt bizonyítják. A Parlamentben szinte lehetetlen megértetni, hogy ameddig Európa nem azt üzeni, hogy márpedig itt határzár, komoly határvédelem van, addig mindig tömegesen lesznek olyanok, akik illegálisan akarnak a területünkre lépni. Arról nem is beszélve, hogy így épp a humánus megközelítés veszik el. Egy jobb élet reményében, hitegetéssel indulásra késztetnek olyan embereket, akik aztán embercsempészek áldozatává válnak, és életveszélybe kerülnek az úton. Emiatt tartom rendkívül álságosnak a baloldal migrációs álláspontját. Ha időben kijelentjük, hogy nem lehet illegálisan idejönni, most nem lennének életüket kockáztató tömegek Európa kapujában.

Borítókép: Gál Kinga európai parlamenti képviselőt a Fidesz alelnökének választották meg a kormánypárt 29., tisztújító kongresszusán (Forrás: Bocskor László)