Hallgattak a 96 éves „nagymamára”

Sokkal jobbak vagyunk, mint egy évvel ezelőtt

– jelentette ki szerdán Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Bejelentette: jóváhagyták a megerősítő, harmadik adag védőoltást a hatvan év feletti lakosságnak, továbbá az egészségügyi és a szociális dolgozóknak. Eddig csak a hetven év felettiek és a Janssen-oltóanyaggal immunizáltak kaphattak emlékeztető vakcinát. A kormányfő szerint bár az ország sokkal jobban teljesít a járványkezelés terén, mint egy éve, mégis óvatosnak és alázatosnak kell maradni, meg kell óvni a spanyol családok karácsonyát, ezért döntöttek a legveszélyeztetettebbek további immunizálása mellett, így szorítva vissza az egyébként visszafogottan tomboló hatodik hullámot.

Tavaly a kormány rosszul választott stratégiát:

a karácsonyi időszak előtt kihirdetett lazítások miatt az intenzív osztályok január végére csaknem százszázalékos telítettségűek voltak.

Az esetszámok most jóval elmaradnak a tavalyi adatoknál: 2020. november 20-án egy nap alatt 15 ezer új beteget regisztráltak és 328-an haltak meg, most egy nap alatt átlagosan három-négy ezer beteget és húsz-harminc halálesetet vesznek nyilvántartásba. A százezer lakóra jutó esetszám most mindössze 96 fő, bár tény, hogy napról napra emelkedik és ezt a mintegy négymillió oltatlannak róják fel. Miattuk 19-ből 11 autonóm közösség már bejelentette, hogy Európa többi országához hasonlóan dolgozik a Covid-igazolvány bevezetésén.

Spanyolországban kiemelkedően jó a lakosság átoltottsági aránya: az oltható állampolgárok 89 százaléka megkapta a szükséges dózisokat. Az egészségügyi hatóságok szerint a beoltatlanok közül kerül ki most a legtöbb kórházi beteg.

Az oltási kampány sikere a dél-európai országban főleg az emberek hozzáállásának köszönhető. A spanyol társadalom egész történelme során oltáspárti volt, így többségüket nem kellett nyüstölni, hogy jelentkezzen a vakcináért. Egy 2018-as uniós felmérés szerint a spanyolok kilencven százaléka biztonságosnak, hatékonynak és fontosnak tartja a védőoltásokat. A Sánchez-kormány emellett kiemelten jól építette fel az oltási kampányt: megtalálta az emberek legérzékenyebb pontját. Elsősorban a családi összetartásra és a családtagok védelmére épített: a kampányt ezért egy 96 éves asszony, Araceli Hidalgo kezébe adták.

Ő lett a nemzet nagymamája, aki elsőként vette fel a Covid–19 elleni védőoltást és egy éven át arra buzdított mindenkit, hogy bízzanak a kormányban és tegyenek hasonlóan, megvédve ezzel hozzátartozóikat.

A kormány emellett oltásért cserébe azt ígérte a fiesztákat, összejöveteleket kedvelő spanyol népnek, hogy visszakapják normális szociális életüket, amelynek elvesztése a legfájóbb volt az egész társadalom számára a pandémia kezdete óta. Most ugyanezzel a módszerrel próbálják rávenni az oltatlanokat a nagy lépésre: a régióvezetők a bárokból, szórakoztató központokból és kulturális eseményekről fogják kitiltani őket hamarosan, megfosztva őket legalapvetőbb kikapcsolódási szükségleteiktől.

