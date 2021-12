Helyi irodát követel Moszkva a techcégektől

A még júliusban elfogadott jogszabály arról is rendelkezik, hogy a napi körülbelül félmillió felhasználót kiszolgáló technológiai vállalatoknak regisztrálniuk kell magukat a Roszkomnadzor médiafelügyeleti hatóságnál, továbbá speciális, integrált hozzáférést kell biztosítaniuk weboldalaikhoz. Moszkvában hétfőn tették közzé a kötelezett vállalatok listáját – a már említettek mellett szerepel rajta a svéd Spotify videostreaming-platform, a kínai TikTok videómegosztó alkalmazás, továbbá a Zoom, a Discord és a Telegram.

Amennyiben a társaságok nem tesznek eleget az előírásnak az év végéig, kitilthatják őket az orosz hirdetési piacról.

A Roszkomnadzor egyébként már többször is megbírságolt külföldi technológiai cégeket engedetlenségük miatt.

November elején például hetet állítottak a szőnyeg szélére, köztük a Twittert, a Facebookot és a Google-t – e három vállalat együttesen 2,6 milliárd dollár büntetést kapott, amiért felszólításra nem távolítottak el tiltott tartalmakat, többek között drogfogyasztásra buzdító felhívást. Azonban nemcsak külföldi társaságok, orosz cégek is számolhatnak a hatósági szigorral. Hasonló okok miatt 56 ezer, illetve 42 ezer dollárt kellett fizetnie az Adnoklassznyiki és a Vkontaktye közösségi oldalaknak is. Amikor a Roszkomnadzor tiltott tartalmat fedez fel az interneten, törlési felszólítást küld az érintett cégnek. Ha a vállalat nem teljesíti a követelést, tetemes bírságot kaphat, de – a jogsértés súlyától függően – akár be is tilthatják a tevékenységét.

Bortókép: Mark Zuckerberg, a Facebook internetes közösségi portál társalapítója és vezérigazgatója 2021. október 28-n bejelenti, hogy a Facebook új neve Meta lesz (Fotó: MTI/AP/Eric Risberg)