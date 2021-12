Szijjártó a magyar támogatásról biztosította Jordániát

– Magyarország átfogó támogatást nyújt Jordánia regionális stabilizációs szerepének megőrzéséhez, annak érdekében, hogy a közel-keleti térség ne legyen újabb migrációs hullámok kiindulópontja – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Ammánban a tárca közleménye szerint. A tárcavezető jordániai kollégájával, Ajmán Szafadival közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány miatt komoly nemzetközi kihívások kerültek zárójelbe az elmúlt időszakban, amelyek így még súlyosabb biztonsági fenyegetéssé válhatnak Európa számára. Kiemelte, hogy a Közel-Kelet biztonsági és migrációs helyzete alapvetően határozza meg Közép-Európa biztonságát is, ugyanis előbbi térség az illegális bevándorlás egyik fő forrása.

– Az újabb migrációs hullámok megakadályozása pedig csak akkor lehetséges, ha idehozzuk a segítséget, együttműködünk, és támogatást nyújtunk azon országoknak, akik helyben ellátják a menekülteket, nem használják őket politikai fegyverként, nem próbálják őket rátolni az európai kontinensre

– jelentette ki.

Szijjártó Péter leszögezte: ebből a szempontból az egyik legfontosabb térségbeli partner Jordánia, ezért Magyarország hat pontból álló támogatási programot hirdetett meg számára. A kormány a NATO-együttműködés keretében tíz lélegeztetőgépet szállított az országba a sikeres védekezés érdekében, egy magyar–lengyel program részeként pedig 200 millió forint értékben egészségügyi berendezésekkel szereli fel a szíriai menekülteket is ellátó kórházakat – tájékoztatott. Harmadik pontként, Magyarország összesen 700 millió forinttal segíti a helyi keresztény közösségeket, részben intézményeik működtetésének, részben a menekültek ellátásának támogatása céljából. Emellett a felek szerdán megállapodást írtak alá arról, hogy a magyar kormány évente 400 felsőoktatási ösztöndíjat biztosít majd jordániai hallgatók számára, miután az eddig meglévő helyekre idén mintegy kétezren jelentkeztek.

A miniszter kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség a terrorellenes együttműködés részeként az elmúlt években 53 jordániai tisztet képzett ki a robbanóeszközök elleni védelem terén, és 2022-ben újabb programot indít.

Aláhúzta, hogy a magyar Eximbank százmillió dolláros hitelkeretet hozott létre, így támogatva az együttműködést a két ország vállalatai között.

– A támogatási program újabb bizonyítéka annak az igazságnak, hogy a segítséget kell oda vinni, ahol a baj van, és nem a bajt kell Európába hozni

– tette hozzá.

Majd végezetül bejelentette, hogy a Wizz Air légitársaság december 15-től heti két járatot indít Budapestről Ammánba és Akabába is. Ajmán Szafadi megköszönte a magyar támogatást, és leszögezte, hogy országa továbbra is mindent meg fog tenni a külföldről érkezett menekültek megfelelő ellátása érdekében. Szerinte ugyanakkor a nemzetközi közösségnek is nagyobb felelősséget kellene vállalnia ezen a területen. Hangsúlyozta továbbá, hogy Jordániában mindenki, így a keresztények is azonos és igazságos bánásmódban részesülnek, semmilyen megkülönböztetés nincs vallási vagy etnikai alapon.

– Jordánia mindig is oázis lesz az ilyenfajta együttélést illetően

– fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter Jordánia külügyminiszterével, Ajmán Szafadival tárgyalt Ammánban 2021. novemner 24-én (Fotó: Facebook.com/szijjarto.peter.official)