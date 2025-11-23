Két új erőművi blokk Tiszaújvárosban

A tiszta energiaátmenet részeként a dekarbonizált villamos áramra való átállás idehaza is jól nyomon követhető. A 2024-es hazai bruttó villamosenergia-felhasználásunk nagyjából 44,9 TWh volt. Ehhez képest a Nemzeti energia- és klímaterv hivatalos előrejelzése szerint 2030-ra a kereslet 34 százalékkal, 60 TWh-ra, 2050-re pedig 130 százalékkal, 103 Twh-ra emelkedik. A növekedés nem lesz egyenletes, a gyorsan fejlődő kelet-magyarországi régió áramigénye talán még az átlagosnál is nagyobb növekedés előtt áll, köszönhetően a régióba érkező jelentős ipari beruházásoknak – mondta el lapunk megkeresésére Toldi Ottó, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója annak kapcsán, hogy új erőművi kapacitás létesül Tiszaújvárosban.

Ha a nagy gyárak beindulnak, jelentősen megugrik az energiaigény Fotó: Kurucz Árpád

Hozzátette, ha minden most bejelentett nagy ipari üzem (akku- és autógyárak, valamint beszállítók) teljes kapacitáson működik majd Debrecen–Békéscsaba–Szeged–Nyíregyháza–Miskolc térségében, akkor a plusz áramigény 6–8 TWh/év is lehet. Ez 10–15 százalékkal járul majd hozzá a jelenlegi teljes magyar éves fogyasztáshoz. Az MVM Tisza Erőmű Kft. tiszaújvárosi beruházásának pedig pont az a fő célja, hogy erősítse Magyarország energiaellátás-biztonságát, hiszen a valaha volt

Tisza II. erőmű telephelyén épülő két új, egyenként 500 MW-os erőművi blokk révén fedezhető lesz Kelet-Magyarország újraiparosításának áramigénye, egyben csökkenthető lesz az importáramtól való függőség – magyarázta Toldi Ottó.

Az új erőmű egyszerre tölt majd be kiszabályozószerepet és biztosít folyamatosan villamos energiát. A két új gázerőművi blokk rugalmas, megújulót követő üzemmódban (50–70 százalékos kihasználtság) évi 6-7 TWh áramot termelne. Ráadásul az erőmű tervezése során „hidrogénkész” technológiát választottak, ami később lehetővé teheti a dekarbonizált hidrogén akár 45 százalékos bekeverését is. A tervezett üzembe helyezés 2028 végén, 2029 elején várható.

A vezető kutató a már említett kiszabályozással kapcsolatban elmondta, az időjárásfüggő megújuló termelés miatt szükség lesz olyan rugalmas kapacitásokra, amelyek gyorsan tudnak reagálni a termelés ingadozásaira. A kombinált ciklusú modern földgáztüzelésű erőművek alkalmasak is erre, hiszen a teljesítményük percek alatt 0-ról akár 100 százalékra változtatható. Effajta rugalmasságra az atom- és a szénerőművek nem vagy csak minimálisan képesek, Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő pont emiatt rendre arra figyelmeztet, hogy káros és gazdaságtalan a paksi atomerőmű időszakos kényszerű teljesítménycsökkentése a megújulók javára.