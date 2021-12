A Fidesz csak demokrata, konzervatív pártokkal működik együtt

Korábban a Magyar Nemzet is cikkezett róla, hogy a Fidesz idén márciusban döntött úgy, hogy elhagyja az egyre inkább balra tolódó Európai Néppártot; azóta a kormánypárt képviselői függetlenként folytatják munkájukat az Európai Parlamentben. Mint ismeretes, azóta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz pártelnöke több jobboldali európai párttal is tárgyalásokat folytat egy új frakció felállításáról. Ennek egyik mérföldkője volt, hogy tavasszal a magyar kormányfő egy közös értékeket és célokat meghatározó chartát mutatott be Mateusz Morawiecki lengyel kormányfőjével és Matteo Salvinivel.

A háromoldalú, az ­európai jobboldal újraszervezését célzó egyeztetés állomásait mindenesetre Brüsszelből és az Európai Néppárt berkeiből is árgus szemekkel figyelik.

Borítókép: Orbán Viktor, Matteo Salvini és Mateusz Morawiecki a karmelita kolostorban 2021. április 1-jén (Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benkő Vivien Cher / MTI)