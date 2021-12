Folyamatosan nő a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető kör befolyása

Embereket elbocsátanak, de a bérkülönbség miatt aggódnak

Mint ismeretes, a K-Monitor, a Transparency International és az Átlátszó nevű külföldről támogatott nem kormányzati szervezetek még a baloldal helyi előretörését hozó 2019. őszi önkormányzati választások előtt meghirdették az „Ez a Minimum!” átláthatósági célú programjukat. Az NGO-k kezdeményezése elvileg arról szól, hogy segítsék az önkormányzatokat a saját működésük átláthatóvá és számonkérhetővé tételében – írja a Tűzfalcsoport.

Változatlanul alapos az ok annak a feltételezésére, hogy a baloldali önkormányzatokra gyakorolt nyomás, illetve az egyes fővárosi kerületekben is szintet lépő befolyásszerzés valójában nagyon is előre kalkulált módon zajlik és nem kevesebbről van szó, mint – az EU-s források kérdését is ideértve – a Nyílt Társadalom-hálózat számára helyi szinten megfelelő hátteret teremteni a 2022-es országgyűlési választásokra.

Egy friss bejegyzéseben Budapest Gyógyfürdői portál szó szerint idézi az Amnesty International felhívását, miszerint „mindannyian olyan helyen szeretnénk dolgozni, ahol jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk és megbecsülnek minket. Olyan helyen, ahol a fizetésünket és a lehetőségeinket a teljesítményünk határozza meg és nem a nemünk. Ez azonban egyelőre nincs így, a nők még átlagosan mindig kevesebb fizetést kapnak, mint a férfiak, Magyarországon például közel 70 ezer forinttal kevesebbet keresnek – olvasható a cikkben.

A fentiek alapján a posztban arra buzdítanak, hogy írják alá az Amnesty International petícióját, amely persze nem tér ki arra, hogy Európában általános tendencia, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, egészen pontosan az Európai Bizottság legutóbbi felmérése szerint az unió átlagát tekintve 14,1 százalékos a bérszakadék a nők és férfiak fizetése között, ami gyakorlatilag két hónap ingyen munkát jelent a nők részéről.

Magyarországon a szám kedvezőbb, mint az uniós átlag, 12,2 százalék, de bőven van tennivaló a szakadék megszüntetése érdekében. Sőt 2017 óta a nemek közötti fizetési szakadék Magyarországon egyre kisebb, a különbségek akkorák, mint Svédországban. A bérek közti távolság hazánkban az európai és az OECD-átlagnál is kisebb, ráadásul vezető pozícióba is több nő kerül, mint az unióban. Az Amnesty leegyszerűsítő kampányát egyébként a baloldali vezetésű Óbuda önkormányzata is támogatja.