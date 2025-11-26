Berki KrisztiánKovács IstvánHalhatatlanok Klubjatorna

A mester és olimpiai bajnok tanítványa együtt lett halhatatlan

A Magyar Torna Szövetség Halhatatlanok Klubjának idei ünnepsége a sportág egyik legkülönlegesebb pillanatát hozta el. Egyszerre lett halhatatlan Berki Krisztián és mestere, Kovács István. A Benczúr Házban tartott eseményen nemcsak a díjak súlya volt érezhető, hanem az a sportszakmai ív is, amely a magyar lólengés iskolarendszerét világklasszis szintre emelte.

2025. 11. 26.
A Magyar Torna Szövetség kitüntetettjei
Újabb tagok kerültek be a Magyar orna Szövetség Halhatatlanok Klubjába
Berki Krisztián neve ma már önmagában fogalom a tornasportban: olimpiai, világ- és Európa-bajnokként, a MATSZ sportigazgatójaként olyan életművet épített, amely a magyar torna egyik csúcsteljesítménye. Most tag lett a Magyar Torna Szövetség Halhatatlanok klubjában, és már az ezzel kapcsolatos  ünnepség elején egyértelművé tette, hogy a siker története soha nem volt egyedül az övé.

Három halhatatlan magyar tornász
Három halhatatlan magyar tornász: Magyar Zoltán, a szövetség elnöke, Berki Krisztián és Kovács István Fotó: Freschli József/MATSZ

– Én megtanultam kovácsul, a Kovács megtanult berkiül – ez volt a mi közös nyelvünk. Egy szimbiózis, amelyben csiszoltuk egymást, és minden vita, mosolyszünet mögött ott volt a tisztelet. Tudtuk, mit akarunk elérni, és tudtuk, hogy csak együtt érhetjük el – fogalmazott.

A mesterére, Kovács Istvánra célzott, akivel a közös út több mint húsz évvel ezelőtt kezdődött, de Berki szerint 2002-ben, az első junior Eb-ezüstérem idején vált világossá: ez a kettős képes lesz a maximumra. Kovács István, aki ma a férfiválogatott szövetségi kapitánya, minden mozdulatot, minden edzést aprólékos figyelemmel épített fel – és ebből lett a lólengés egyik legfontosabb fejezete, végül pedig a londoni olimpiai arany. A szakmai kapcsolatot Berki egy jó házassághoz hasonlította: 

– Mindkét fél kell hozzá. Voltak ütközéseink, de mindig tudtuk, miért csináljuk, és merre tartunk.

 

Halhatatlan tornászok írták a történelmet

Éppen ezért különleges, hogy életművük hivatalos elismerése is közös lett: mester és tanítványa egyszerre lépett be a halhatatlanok közé. A Halhatatlanok klubjába idén több más legendát is beiktattak, akik a magyar torna múltjának meghatározó alakjai. 

A férfiaknál Berki mellett díszoklevelet kapott Kelemen Zoltán és Vámos István, az 1980-as moszkvai olimpia csapatbronzérmesei, a női szakágban elismerték az 1972-es, müncheni bronzérmes együttest, amelynek tagjai Medveczki Krisztina, Császár Mónika, Kéry Anikó, Kelemen Márta és Nagy Zsuzsa voltak.

Az edzők közül beiktatták Ecseki Kálmánt, a müncheni női csapat mesterét, valamint Kovács Istvánt, Berki Krisztián trénerét.

Két életműdíjast is köszöntöttek: Karácsony Istvánt, a FIG tiszteletbeli tagját, Forgács Róbertet, a MATSZ korábbi főtitkárát és az Európai Torna Szövetség egykori vezetőségi tagját. Az ünnepség végül posztumusz kitüntetéssel emlékezett meg Bérczi Istvánról, a nyolc olimpián bíráskodó magyar szakemberről. A halhatatlanok névsorába idén is olyanok kerültek, akik nemcsak eredményeikkel, hanem a magyar tornasport egészének fejlődésére gyakorolt hatásukkal írták, írják a sportág történelmét. Berki és Kovács közös elismerése pedig minden korábbi díjazottnál erősebben mutatja: a magyar tornában a legnagyobb érték mindig az együtt felépített szakmai út.

