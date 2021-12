Lapozó: A férfiak szülőképességén dolgozik két olasz professzor

Spanyolország nem teszi kötelezővé a védőoltást

„Spanyolország nem látja szükségesnek a kötelező oltást” – így reagált az egészségügyi miniszter az Európai Bizottság elnökének felvetésére, miszerint az egész unióban kötelezővé kellene tenni a koronavírus elleni oltást. Carolina Darias úgy fogalmazott: „értem a felvetést, de nálunk – Spanyolországban – teljesen más a helyzet. Nemcsak az EU-ban, hanem a világon is mi vagyunk a legmagasabb átoltottsággal rendelkező ország, hisz a 12 éven felüliek 90 százaléka már felvette a vakcinákat” – mondta. Darias ragaszkodik ahhoz, hogy a spanyol kormány ugyanúgy folytathassa oltási kampányát, ahogy eddig, anélkül, hogy bárkit is kényszerítéssel venne rá az oltóanyag felvételére. Hangsúlyozta: rendkívül magas a társadalmi tudatosság az országban, és „a spanyolok kötelezettségként értelmezik az oltást, mert tudják, hogy ezzel tudják védeni önmagukat és családjukat is”, ezért nincs szükség radikális eszközökre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy már öt omikron mutációval fertőzött beteget találtak az országban, kettőt Katalóniában és hármat Madridban. Mindannyian enyhe tünetekkel kerültek kórházba. Rajtuk kívül még egy gyanús esetet vizsgálnak a Baleár-szigeteken.

Forrás: vozpopuli.com