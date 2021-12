Lapozó: Nukleáris megállapodás született az orosz és a francia óriásvállalatok között

Franciaország nem kér a brit hadihajókból

Párizs hivatalos levélben mondott diplomatikus nemet a brit kormány múlt heti javaslatára, amelyben a szigetország vezetése azt javasolta a La Manche csatornán kialakult migrációs válság megoldására, hogy a két ország haditengerészete közösen folytasson járőrözést a francia partok mentén, azaz francia felségvizeken. A francia miniszterelnök, Jean Castex által aláírt hivatalos válasz csütörtök délután került Boris Johnson brit miniszterelnök asztalára, de a francia és a brit média már este közölte annak részleteit:

„Nem fogadhatjuk el, hogy a brit rendőrség vagy katonaság a partjaink mentén cirkáljon. Ez nemzetünk szuverenitásának kérdése, s mi jól ismerjük Nagy-Britannia álláspontját és törekvéseit a nemzetek szuverenitásának tiszteletben tartásával kapcsolatban” – írta indoklásában a francia miniszterelnök.

Ugyanakkor Castex hangsúlyozta, hogy Párizs továbbra is kész a gyakorlati együttműködés más formáira.

Forrás: RT

Komoly büntetésre számíthatnak a Super Green Pass nélkül utazó olaszok

December 6-ától kezdődően 400–1000 eurós pénzbírsággal büntetik azokat, akik a tömegközlekedési eszközöket Super Green Pass nélkül veszik igénybe Olaszországban. Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter fokozott ellenőrzéseket rendelt el az egyre szigorúbb szabályok betartatására. A menetjegyek váltása is kizárólag oltási igazolás felmutatásával lehetséges. Tervben van egy újfajta elektronikus menetjegy kibocsátása is. A hatóságok felkészültek arra, hogy vakcinaellenes utasok erőszakot alkalmaznak a tömegközlekedési vállalatok munkatársaival szemben; már korábban is volt rá péda, hogy autóbusz-vezetőket támadtak meg, és rajtuk töltötték ki dühüket.

Roberto Speranza egészségügyi miniszter a reptereken is sürgeti az ellenőrzések szigorítását, mivel jelenleg a légitársaságok felületesen tartatják be a járványügyi szabályokat. Az ellenzéki Olasz Testvérek párt vezetője, Giorgia Meloni a vészhelyzet kezdete óta hangsúlyozza, hogy a vírus továbbadása a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön a legvalószínűbb. A tehermentesítés érdekében a taxik igénybevételét javasolta, melyet állami támogatással bocsátott volna az állampolgárok rendelkezésére. A kormány figyelmen kívül hagyta az ellenzék javaslatát.

Forrás: Quotidiano

Nukleáris megállapodás született az orosz és a francia óriásvállalatok között

Az atomenergia-ipar két óriásvállalata, az orosz állami tulajdonban lévő Roszatom és a francia atomenergia-csoport, a Framatome új, hosszú távú stratégiai együttműködésről kötött megállapodást a Párizsban csütörtökön lezárult Nukleáris Világkiállításon.

„A Roszatommal való szoros együttműködésnek köszönhetően még hatékonyabban járulhatunk hozzá az atomerőművekből származó tiszta és megbízható energia előállításához. A közös munka során kölcsönösen támaszkodhatunk a mindkét oldalon felhalmozódott szakmai tudásra és tapasztalatra, amely nemcsak a meglévő nukleáris flottánk hatékonyabb kihasználását teszi lehetővé, hanem azt is, hogy megkezdjük az új generációs nukleáris energiaforrásaink kiépítését is”, írta sajtóközleményében a francia Framatome vezetője.

A Framatome többségi tulajdonosa, az EdF (Franciaország többségi állami tulajdonú villamosenergia-közműve) már számos területen és évek óta együttműködik a Roszatommal és annak egyik leányvállalatával is, például az elektromos közlekedés, a hidrogénenergia, az urániumdúsítás és az urániumhulladék újrafelhasználása terén. Forrás: SputnikNews

Borítókép: A Roszatom orosz atomenergetikai konszern leányvállalatának egyik dolgozója (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)