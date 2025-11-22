Tölgyessy PéterPuzsér RóbertTisza PártRónai EgonMagyar Péter

Halálos fenyegetések és patkányozás – így „jutalmazzák” a tiszások a véleményeket és a kérdéseket

Halálos fenyegetések, patkányozás, válogatott obszcenitások – egyebek mellett így támadnak a tiszások ismert újságírókat és elemzőket, köztük Tölgyessy Pétert. A gyalázkodást a legkisebb kritika, sőt már önmagában a kérdezés is kiválthatja. A Tisza körüli szektásodás az egyszerű szimpatizánsok mellett már ismert véleményvezéreket is beszippantott, az Élet és Irodalom publicistája például arra szólította fel Rónai Egont, hogy lője főbe magát, miután az ATV műsorvezetője interjút készített Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Munkatársunktól
2025. 11. 22. 6:10
Fotó: MW/Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt körül kibontakozó szektásodás látványosan felkorbácsolja a kedélyeket az ellenzéki oldalon: egyre szélsőségesebb, türelmetlenebb és agresszívabb hangok jelennek meg. 

Tiszás stílus: Rónai Egonnak is jutott a halálos fenyegetésekből (Forrás: YouTube/M1)

Fizikai, sőt halálos fenyegetőzés is előfordult. Mint megírtuk, utóbbiból Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének is kijutott  az Orbán Viktor kormányfővel készített interjúja után. 

A csatorna jelezte, hogy minden halálos fenyegetés ügyében feljelentést tesz. Ráadásul ismert emberek, véleményvezérek is beleálltak a gyűlöletkampányba: Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája például arra buzdította Rónait egy Facebook-posztjában, hogy lője főbe magát.

Nem Rónai Egon az egyetlen, aki pusztán azért kap hideget-meleget, mert nem hajlandó beállni a Magyar Pétert kritikátlanul magasztalók táborába. Így járt Tölgyessy Péter is, akit valóságos gyűlöletcunami ért emiatt. 

Az átfogó, nemzetközi elemzésekkel rendszeresen jelentkező egykori SZDSZ-elnök a Partizán vendége volt a minap, ahol az egyik központi állítása az volt, hogy még nem dőlt el a 2026-os választás, s hogy a Fidesz pozíciói valamelyest erősödtek az elmúlt néhány hónapban. Úgy vélte, hogy Magyar Péteréknek a vártnál kevésbé sikerül eljuttatniuk az üzeneteiket a Fidesz fontos bázisát alkotó kistelepülések lakóihoz.

A stílusában és tartalmában is leginkább mérsékeltnek mondható értékelést válogatott gyalázkodások özöne követte a kommentmezőben. Figyelemre méltó, hogy ez még a Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbertnél is kivágta a biztosítékot. – Amikor Tölgyessy bemegy Gulyás Mártonhoz és nem azt mondja, amit az ellenzéki közvélemény hallani akar, akkor Tölgyessyt meglincselik. Pusztán azért, mert úgy értékeli a helyzetet, hogy még nem lefutott a 2026-os választás. Azt a Tölgyessyt lincselik meg, akinek az eposzi jelzője a józan, ahogy Odüsszeusznak a „leleményes” volt. Ahonnan én nézem, Tölgyessy Péter az elemez, Tölgyessy Péter az értelmez, Tölgyessy Péter az józan és nem spekulál és nem ravaszkodik – fogalmazott Puzsér.

 

A publicista hosszan szemlézte a Tölgyessyt támadó hozzászólásokat, amelyek között az olyanok még enyhének minősültek, amelyek „kifacsart múlt századi” figurának, vagy éppen szenilisnek nevezték az elemzőt. De titulálták vén bolondnak is, s volt olyan is, aki a testbeszéde miatt gúnyolta: „pont olyan mint amilyen hatást kelt a beteges gesztikulációja”. Az egyik kommentelő úgy vélte: „Ruff Bálint pont ezt mondta tegnap kicsit szofisztikáltabban: nem kell helyt adni az ilyen kreténeknek, mert a kormányváltást hátráltatják. Majd 2026-ban hívjátok meg, májusban ezt a f...szt”. Egy további hozzászóló hazaáruló patkánynak titulálta Tölgyessyt, másvalaki pedig megfáradt, gerinctelen, vén öregembernek nevezte. (A videón 1 óra 37. perctől.)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekFidesz

Kegyes segítség Kárpátaljának

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ezen a szomorú vasárnapon a focit játszó csapat kikapott a focit ugató csapattól.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu