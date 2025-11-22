Halálos fenyegetések és patkányozás – így „jutalmazzák” a tiszások a véleményeket és a kérdéseket

A Tisza Párt körül kibontakozó szektásodás látványosan felkorbácsolja a kedélyeket az ellenzéki oldalon: egyre szélsőségesebb, türelmetlenebb és agresszívabb hangok jelennek meg.

Tiszás stílus: Rónai Egonnak is jutott a halálos fenyegetésekből (Forrás: YouTube/M1)

Fizikai, sőt halálos fenyegetőzés is előfordult. Mint megírtuk, utóbbiból Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének is kijutott az Orbán Viktor kormányfővel készített interjúja után.

A csatorna jelezte, hogy minden halálos fenyegetés ügyében feljelentést tesz. Ráadásul ismert emberek, véleményvezérek is beleálltak a gyűlöletkampányba: Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája például arra buzdította Rónait egy Facebook-posztjában, hogy lője főbe magát.

Nem Rónai Egon az egyetlen, aki pusztán azért kap hideget-meleget, mert nem hajlandó beállni a Magyar Pétert kritikátlanul magasztalók táborába. Így járt Tölgyessy Péter is, akit valóságos gyűlöletcunami ért emiatt.

Az átfogó, nemzetközi elemzésekkel rendszeresen jelentkező egykori SZDSZ-elnök a Partizán vendége volt a minap, ahol az egyik központi állítása az volt, hogy még nem dőlt el a 2026-os választás, s hogy a Fidesz pozíciói valamelyest erősödtek az elmúlt néhány hónapban. Úgy vélte, hogy Magyar Péteréknek a vártnál kevésbé sikerül eljuttatniuk az üzeneteiket a Fidesz fontos bázisát alkotó kistelepülések lakóihoz.

A stílusában és tartalmában is leginkább mérsékeltnek mondható értékelést válogatott gyalázkodások özöne követte a kommentmezőben. Figyelemre méltó, hogy ez még a Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbertnél is kivágta a biztosítékot. – Amikor Tölgyessy bemegy Gulyás Mártonhoz és nem azt mondja, amit az ellenzéki közvélemény hallani akar, akkor Tölgyessyt meglincselik. Pusztán azért, mert úgy értékeli a helyzetet, hogy még nem lefutott a 2026-os választás. Azt a Tölgyessyt lincselik meg, akinek az eposzi jelzője a józan, ahogy Odüsszeusznak a „leleményes” volt. Ahonnan én nézem, Tölgyessy Péter az elemez, Tölgyessy Péter az értelmez, Tölgyessy Péter az józan és nem spekulál és nem ravaszkodik – fogalmazott Puzsér.