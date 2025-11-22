Halálos fenyegetések és patkányozás – így „jutalmazzák” a tiszások a véleményeket és a kérdéseket

A Tisza Párt körül kibontakozó szektásodás látványosan felkorbácsolja a kedélyeket az ellenzéki oldalon: egyre szélsőségesebb, türelmetlenebb és agresszívabb hangok jelennek meg.
Fizikai, sőt halálos fenyegetőzés is előfordult. Mint megírtuk, utóbbiból Rónai Egonnak, az ATV műsorvezetőjének is kijutott az Orbán Viktor kormányfővel készített interjúja után.
A csatorna jelezte, hogy minden halálos fenyegetés ügyében feljelentést tesz. Ráadásul ismert emberek, véleményvezérek is beleálltak a gyűlöletkampányba: Bruck András, az Élet és Irodalom publicistája például arra buzdította Rónait egy Facebook-posztjában, hogy lője főbe magát.
Nem Rónai Egon az egyetlen, aki pusztán azért kap hideget-meleget, mert nem hajlandó beállni a Magyar Pétert kritikátlanul magasztalók táborába. Így járt Tölgyessy Péter is, akit valóságos gyűlöletcunami ért emiatt.
Az átfogó, nemzetközi elemzésekkel rendszeresen jelentkező egykori SZDSZ-elnök a Partizán vendége volt a minap, ahol az egyik központi állítása az volt, hogy még nem dőlt el a 2026-os választás, s hogy a Fidesz pozíciói valamelyest erősödtek az elmúlt néhány hónapban. Úgy vélte, hogy Magyar Péteréknek a vártnál kevésbé sikerül eljuttatniuk az üzeneteiket a Fidesz fontos bázisát alkotó kistelepülések lakóihoz.
A stílusában és tartalmában is leginkább mérsékeltnek mondható értékelést válogatott gyalázkodások özöne követte a kommentmezőben. Figyelemre méltó, hogy ez még a Tisza egyik leghangosabb támogatójaként elkönyvelt Puzsér Róbertnél is kivágta a biztosítékot. – Amikor Tölgyessy bemegy Gulyás Mártonhoz és nem azt mondja, amit az ellenzéki közvélemény hallani akar, akkor Tölgyessyt meglincselik. Pusztán azért, mert úgy értékeli a helyzetet, hogy még nem lefutott a 2026-os választás. Azt a Tölgyessyt lincselik meg, akinek az eposzi jelzője a józan, ahogy Odüsszeusznak a „leleményes” volt. Ahonnan én nézem, Tölgyessy Péter az elemez, Tölgyessy Péter az értelmez, Tölgyessy Péter az józan és nem spekulál és nem ravaszkodik – fogalmazott Puzsér.
