Lapozó: Arcfelismerő mesterséges intelligencia figyelné a koronavírussal fertőzötteket Dél-Korea utcáin

Több ezren tüntettek a Covid-útlevél ellen Spanyolországban

Barcelonában, Valenciában és Madridban is demonstrációkat szerveztek a hétvégén. A katalán fővárosban háromezer ember gyűlt össze, hogy kifejezze: nem ért egyet azzal, hogy a bárokba, éttermekbe, edzőtermekbe és az éjszakai szórakozóhelyekre sem léphetnek be az oltatlan állampolgárok. Transzparenseiken olyan feliratok szerepeltek, mint „tiszteld a választásunkat”, és „a Covid-útlevél egyenlő a totalitárius államformával”. A tüntetők szüntelenül a „szabadság” szót skandálták, tiltakozásul többen levették a maszkot is. Valenciában, ahol december 4-ével szintén kitiltották az oltatlanokat bizonyos életterekről, a Covid-igazolvány eltörlése mellett a gyerekek beoltása ellen is tiltakoztak. Felszólították a regionális vezetőket, hogy a „ne nyúljanak a kicsikhez”, és ne rajtuk teszteljék az újabb adag vakcinát. A Covid-útlevelet „náci igazolványként”, a bevezetett korlátozásokat pedig egy egészségügyi diktatúra eszközeként emlegették. A főváros, Madrid sem maradt csendes: bár az ottani elnök még nem szigetelte el az oltatlanokat, szolidaritásból több százan mentek utcára, hogy elutasítsák a hatodik hullám megfékezése érdekében hozott regionális korlátozásokat.

Forrás: RTVE

Nyolcadik éve irányítja a bandabűnözés elleni harcot a svéd miniszter, de a rendőrségben keresi a sikertelenség okát

Több felmérés szerint is a törvényes rend lehet a legfontosabb kérdés a választók számára a 2022-es svédországi választásokon. A 2014-ben megválasztott igazságügyi miniszter, Morgan Johansson – aki a bandabűnözés elleni fellépés arcává vált Svédországban – számos alkalommal mondta, hogy minden követ meg fog mozgatni annak érdekében, hogy megállítsa a bandabűnözés térhódítását Svédországban. A statisztikák szerint ez eddig még nem sikerült, évről évre csak romlanak a mutatók, soha nem látott méreteket ölt az erőszakos bűncselekmények száma az országban. A miniszter egy hétvégi interjúban azt mondta, hogy az irányítása alatt háromszáz javaslatot készítettek elő és terjesztettek a parlament elé, amelyek mind át is mentek. Szerinte a bűnüldözési szervek és önkormányzatok soha nem kaptak annyi pénzt, mint most. Johansson szerint már 15-20 éve meg kellett volna lépni azokat az intézkedéseket, amelyeket az elmúlt időben vezettek be. Az intézkedések között említi a szigorított büntetési tételeket, az erőforrások megerősítését, a rendőrség létszámának növelését és például a kamerás megfigyelés kiterjesztését is. Johansson a kitűzött célok elérésének sikertelensége kapcsán megjegyezte, hogy például a stockholmi rendőrség eddig elbukott a feladat teljesítése során.

Csak idén száz lövöldözés történt a megyében, ebben 23-an haltak meg (országosan 44-en). Szerinte a helyi rendőrség nem tudott az elvárásoknak megfelelni, és elég új dolgozót toborozni.

Forrás: Aftonbladet

Olaszországban teljes leállás várható az ünnepek után

Még szigorúbb járványügyi szabályok életbe léptetését tervezi Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter és tanácsadója, Walter Richardi virológus. Az omikron és a delta variánsok terjedése aggodalommal tölti el az olasz egészségügyi szakértőket. Az olasz kormányban további feszültségek forrását jelenthetik majd a vészhelyzet kezelésére életbe léptetett várható szigorítások. A baloldali Demokrata Párt és Öt Csillag Mozgalom a radikális lépések bevezetésének híve, míg a Liga és a Hajrá, Olaszország! tartózkodnának az ország teljes lezárásától. Az ellenzéki Olaszország Fivérei párt szerint drámai következményei lennének az ország újbóli lezárásának.

Forrás: Affaritaliani, Affaritaliani

Arcfelismerő mesterséges intelligencia figyelné az igazolt és lehetséges Covid-fertőzötteket Dél-Korea utcáin

Dél-Korea tudományos, információs és kommunikációs technológiáért felelős minisztériuma Szöul egyik peremvárosának, Pucshonnak a zsúfolt utcáin tesztelne egy új, mesterséges intelligenciával működő arcfelismerő rendszert. Egy minisztériumi pályázatra beérkezett ötlet az arcfelismerő szoftvert a városban már egyébként is működő tizenegyezer utcai megfigyelőkamerával kötné össze. Az így felállt intelligens kamerarendszer a járványügyi hatóságok számára azonosítaná be a már koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált – és mégis az utcán mozgó – pácienseket és a velük kontaktusba kerülő embereket, és például azt is, hogy ki viselt maszkot a találkozás pillanatában és ki nem.

Az új arcfelismerő rendszerrel Dél-Korea csatlakozna Kínához, Indiához, Oroszországhoz, Lengyelországhoz és az USA-hoz. Ezek az országok ugyanis már szintén ugyanennek a technikának a segítségével próbálják meg kiváltani a járványügyi hatóságok lassú és elavult módszereit, mint például a hitelkártya-használatot. Az új módszerrel biztonsággal jelezhető előre újabb fertőzési gócpontok felbukkanása is.

Forrás: RT

Borítókép: Dél-koreai utcakép (Fotó: Flickr)