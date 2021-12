Másfél óráig nyugtatgatta az ukrán elnököt Biden

Másfél órán át beszélt egymással telefonon csütörtökön Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök, eszmecseréjük fő témája Biden és Vlagyimir Putyin orosz államfő keddi virtuális csúcstalálkozója volt – közölte Andrij Jermak az ukrán elnöki iroda vezetője egy tévéműsorban csütörtök este.

Már hagyománnyá vált, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna elnökei között a tárgyalások nagyon őszinte és közvetlen légkörben zajlanak

— jegyezte meg Jermak. Elmondta, Biden tájékoztatta Zelenszkijt arról, hogy virtuális csúcstalálkozójukon figyelmeztette Putyint annak következményeire, ha a Kreml úgy dönt, hogy az ukrán határok mentén tovább fokozza a feszültséget, és megtámadja Ukrajnát. „Biden nagyon világosan kijelentette: soha nem látott szankciókra készülünk partnereinkkel együtt” – állította az ukrán elnöki iroda vezetője. Jermak tájékoztatása szerint Biden világossá tette továbbá,

hogy a NATO-hoz történő csatlakozásról csak az ukrán nép dönthet, Ukrajna szuverén, független állam, és nem kívánta ezt a kérdést megvitatni Putyinnal.

Ez ugyanis – mint idézte Jermak az amerikai elnököt – csak Ukrajnától és a NATO-tagoktól függ. Az amerikai elnök – Jermak tájékoztatása szerint –- megismételte Putyinnak, hogy Ukrajnát érintő tárgyalásokat folytatni és döntéseket hozni Ukrajna bevonása nélkül nem lehet. Biden megerősítette, hogy az Egyesült Államok minden szükséges segítséget megad ahhoz, hogy Ukrajna bármikor visszaverhessen egy támadást.

Jermak beszámolt arról is, hogy a telefonbeszélgetésben Zelenszkij felvetette az Ukrajnát elkerülő Északi Áramlat 2 orosz gázvezetékkel kapcsolatos kérdéseket, továbbá az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és másoktól kapott figyelmeztetéseket, amelyek nemcsak az ukrán határokon megfigyelhető eszkalációra – csapat- és fegyverzetösszevonásokra – vonatkoznak, hanem arra is, hogy Oroszország igyekezne belülről is destabilizálni Ukrajna helyzetét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtóhivatal

Az elnöki iroda által később – csütörtök este – kiadott hivatalos közlemény szerint Zelenszkij Bidennel folytatott megbeszélésén hangsúlyozta, hogy Kijevnek „világos javaslatai vannak” a Donyec-medencei békefolyamat akadályainak feloldására, és kész megvitatni ezeket különféle formátumokban. Kiemelte még, hogy az ukrán fél az Északi Áramlat 2 projektre kizárólag az energia- és biztonsági garanciák prizmáján keresztül néz. Szerinte a projekt megvalósítása megfosztja Ukrajnát az orosz agresszió visszaszorításának fontos tényezőjétől.

Borítókép: Joe Biden telefonhívás közben. (Fotó: Susan Walsh)