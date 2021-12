Szigorít Berlin: kitiltják az oltatlanokat a kiskereskedelemből

Az új korlátozások értelmében az oltatlanok kizárólag az alapellátást biztosító boltokba léphetnek be. Az éttermek, színházak és mozik szolgáltatásait csak olyanok vehetik igénybe, akik mindkét oltást megkapták, vagy a közelmúltban átestek a fertőzésen.

Ezek a létesítmények dönthetnek arról is, hogy kérnek-e negatív tesztet is a védettektől a belépéshez. Továbbá a zártkörű összejöveteleken csak az egy háztartásban élők, valamint legfeljebb két „idegen” vehet részt abban az esetben, ha oltatlanok is vannak köztük. Az egész országot érintő korlátozások mellett tartományonként is vezetnek be új intézkedéseket. Azok a területek, ahol az új esetek hétnapos átlaga százezer főre vetítve meghaladja a háromszázötvenet, bezárnak az éjszakai klubok, valamint az iskolákban kötelező lesz a maszkviselés minden korosztálynak.

A szigorú intézkedések bevezetése nem indokolatlan. Andreas Schuppert, az ország intenzív terápiás szakorvosi egyesület szakértője szerint a negyedik hullám december közepén fogja elérni a csúcsát, ami akár hatezer intenzíven ápolt beteget is jelenthet.

Jelenleg körülbelül négyezer-hatszázan szorulnak ilyen ellátásra, összesen mintegy kilencezer férőhely van az ország kórházaiban, azonban egyes területeken már most megteltek az intenzívágyak. Emiatt a déli és keleti tartományokból már a múlt héten a légierő bevonásával kellett átszállítani a kritikus állapotban lévő betegeket az ország kevésbé terhelt kórházaiba. A súlyos állapotok miatt több uniós ország is felajánlotta segítségét Németországnak. Párizs több határ menti tartományból venne át betegeket, Portugália intenzív terápiás szakorvosokat küldene, valamint Olaszország is készen áll támogatni Berlint.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a német lakosságnak a 68 százaléka kapta meg mindkét oltást, ami nyugat-európai viszonylatban alacsony arány. Azon tartományok, amelyekben leginkább tombol a vírus, jellemzően az országos átlag alatt vannak. Ilyen például Szászország, ahol 58 százalék a beoltottak aránya, de Brandenburgban és Türingiában is mindössze 62 százalék. Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, a leendő kancellár, Olaf Scholz a héten már a kötelező oltás bevezetését sem zárta ki, amivel számos szakértő és politikus is egyetért. – Úgy gondolom, elengedhetetlen, hogy kötelezővé tegyük a koronavírus elleni védőoltást – hangsúlyozta a leköszönő kancellár, akinek kormánya korábban többször elvetette ennek gondolatát.

– Ebben a helyzetben közös erőfeszítéssel, a nemzeti szolidaritás eszközével minél gyorsabban meg kell törni a járvány eddigi legerősebb, negyedik hullámát

– tette hozzá Angela Merkel.

Angela Merkel német ügyvivő kancellár sajtótájékoztatót tart Olaf Scholz német alkancellárral és ügyvivő pénzügyminiszterrel Fotó: John Macdougall

A távozó kancellár ismertette, felkérik a német etikai tanácsot, hogy az év végéig dolgozzon ki egy állásfoglalást, amelynek alapján meg lehet vitatni és el lehet dönteni az ügyet a szövetségi parlamentben. Ausztria után így Németország lehet a második tagállam, amely bevezetheti a kötelező oltást már februártól.

– A helyzet rosszabb, mint a pandémia alatt bármikor. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy enyhítsük a kórházainkra nehezedő nyomást – nyilatkozta egy korábbi sajtókonferencián Jehns Span egészségügyi miniszter is.