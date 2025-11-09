Sorsdöntő választást tartanak Józsefvárosban: véget érhet Pikó András hatalma

Időközi választást tartanak vasárnap a józsefvárosi Losonci negyedben, aminek a tétje, hogy megszűnik-e a kerületet 2019 óta vezető Pikó András többsége a képviselő-testületben. A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott.

Pikó András körül Józsefvárosban egyre csak fogy a levegő drogbotrányba került jelöltje miatt. Forrás: Facebook

Horváth Alexander most újraindul korábbi mandátumáért, de már nem a DK színeiben, hanem immár a Tisza Párthoz köthető szerveződés jelöltjeként (a polgármester csapatának támogatásával).

A videó Pikó szerint három évvel ezelőtt készült, amikor Horváth húszéves volt, ekkor még nem is volt politikus, valamint tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna.

Miután az ellenzéki összefogás gyakorlatilag megszűnt Józsefvárosban, az MSZP és a DK is elindul Horváth ellen egy-egy jelölttel. Az MSZP a körzetben múlt ciklusban mandátumot szerző Czeglédy Ádámot, a DK Tóth-Ádám Évát állította csatasorba, és egy független jelölt, Tóth Erzsébet is megméreti magát.

Czeglédy Ádám indulása azért is érdekes, mert az előző önkormányzati ciklusban még tagja volt Pikó csapatának, 2019-ben összellenzéki jelöltként a szavazatok 53,51 százalékával nyert ebben a körzetben.

Összefogás: miért nem lépnek vissza?

A polgármester korábban nyílt levelet küldött Dobrev Klárának és Komjáthi Imrének, a DK és MSZP elnökének, amelyben arra kérte őket, hogy legkésőbb péntek délutánig – azaz a hivatalos visszalépés lehetőségének határidejéig – léptessék vissza a jelöltjüket Horváth Alexander javára. „Amennyiben ez nem történik meg, pártjának a nyilvánosság előtt is el kell számolnia a várható következményekkel” – áll a levélben, amit Pikó mellett Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András, Józsefváros országgyűlési képviselője is aláírt.

A levélre rövid időn belül kommentben válaszolt Dobrev és Komjáthi is.

A DK elnöke emlékeztette a polgármestert, hogy az ellenzéki pártok 2024-es koalíciós szerződése szerint ebben a körzetben a DK-t illeti a jelölés joga. Tavaly ők jelölték Horváthot, csakhogy ő azóta kilépett a pártból. A megállapodás érvényes az időközi választásokra is, így most is a DK joga lett volna a közös ellenzéki jelöltet megnevezni.