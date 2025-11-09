JózsefvárosbanpolgármesterPikó Andrásék

Sorsdöntő választást tartanak Józsefvárosban: véget érhet Pikó András hatalma

Sorsdöntő időközi választást tartanak vasárnap Józsefvárosban: a Losonci negyedben dőlhet el, marad-e többsége a 2019 óta hivatalban lévő Pikó András polgármesternek. A kábítószerbotrányba keveredett korábbi képviselő, Horváth Alexander újraindul, ám ezúttal már nem a DK, hanem a Tisza Párthoz köthető szervezet jelöltjeként. A baloldal szétforgácsolódott Józsefvárosban, a választás esélyese így a Fidesz jelöltje, Pálovics Emese, hiszen 2024-ben a Losonci negyedben 36 szavazat döntött Horváth javára.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 6:27
Józsefváros, választás, Pikó András, Fidesz
Időközi választást tartanak vasárnap a józsefvárosi Losonci negyedben, aminek a tétje, hogy megszűnik-e a kerületet 2019 óta vezető Pikó András többsége a képviselő-testületben. A 8. számú választókerület tavaly megválasztott képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott.

Horváth Alexander és Pikó András (Forrás: Facebook) józsefváros, választás
Pikó András körül Józsefvárosban egyre csak fogy a levegő drogbotrányba került jelöltje miatt. Forrás: Facebook

Horváth Alexander most újraindul korábbi mandátumáért, de már nem a DK színeiben, hanem immár a Tisza Párthoz köthető szerveződés jelöltjeként (a polgármester csapatának támogatásával). 

A videó Pikó szerint három évvel ezelőtt készült, amikor Horváth húszéves volt, ekkor még nem is volt politikus, valamint tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna.

Miután az ellenzéki összefogás gyakorlatilag megszűnt Józsefvárosban, az MSZP és a DK is elindul Horváth ellen egy-egy jelölttel.  Az MSZP a körzetben múlt ciklusban mandátumot szerző Czeglédy Ádámot, a DK Tóth-Ádám Évát állította csatasorba, és egy független jelölt, Tóth Erzsébet is megméreti magát.

Czeglédy Ádám indulása azért is érdekes, mert az előző önkormányzati ciklusban még tagja volt Pikó csapatának, 2019-ben összellenzéki jelöltként a szavazatok 53,51 százalékával nyert ebben a körzetben.

 

Összefogás: miért nem lépnek vissza? 

A polgármester korábban nyílt levelet küldött Dobrev Klárának és Komjáthi Imrének, a DK és MSZP elnökének, amelyben arra kérte őket, hogy legkésőbb péntek délutánig – azaz a hivatalos visszalépés lehetőségének határidejéig – léptessék vissza a jelöltjüket Horváth Alexander javára. „Amennyiben ez nem történik meg, pártjának a nyilvánosság előtt is el kell számolnia a várható következményekkel” – áll a levélben, amit Pikó mellett Karácsony Gergely főpolgármester és Jámbor András, Józsefváros országgyűlési képviselője is aláírt.

A levélre rövid időn belül kommentben válaszolt Dobrev és Komjáthi is. 

A DK elnöke emlékeztette a polgármestert, hogy az ellenzéki pártok 2024-es koalíciós szerződése szerint ebben a körzetben a DK-t illeti a jelölés joga. Tavaly ők jelölték Horváthot, csakhogy ő azóta kilépett a pártból. A megállapodás érvényes az időközi választásokra is, így most is a DK joga lett volna a közös ellenzéki jelöltet megnevezni. 

Dobrev szerint a jelölt személyéről szerettek volna tárgyalni a polgármesterrel, de Pikó nem vette fel a telefont, nem válaszolt az üzeneteikre és teljesen elérhetetlenné vált. Állítása szerint a DK már csak a plakátokról értesült, hogy a polgármester Horváth Alexandert támogatja.

Mi a választás tétje Józsefvárosban? 

Tavaly is szoros volt az eredmény ebben a körzetben, csak 36 szavazattal kapott többet Horváth, mint a kormánypárti jelölt. Ha a Fidesz jelöltje, Pálovics Emese most revansot tud venni, akkor nehéz évek várnak Pikóra: a vasárnapi választás eredménye évekre meghatározhatja a józsefvárosi képviselő-testület működését. 
Erről beszélt Ferencz Orsolya is az alábbi videóban, kijelentve, hogy 

Pikó András végig tudta, hogy politikustársa, jelöltje, már megválasztott képviselőként vett részt drogbulikban, vagyis Pikó András és Horváth Alexander végighazudták a kampányt.

 Így aztán Pikó András polgármesteri legitimációjának vége - közölte az országgyűlési képviselő.

A tavaly júniusi önkormányzati választáson Pikó Andrásék (C8–Momentum–DK–Párbeszéd–Szikra–LMP) tíz mandátumot nyertek, a Fidesz hatot, az MSZP egyet, és függetlenként jutott egyéni mandátumhoz az MSZP helyi elnöke, Camara-Bereczki Ferenc Miklós. 

A polgármester frakciójának így önmagában, az MSZP-sek nélkül is megvolt a többsége.

Ha az időközi választást a Fidesz nyeri, akkor már csak kilenc mandátuma lesz a kerület vezetését adó frakciónak, hét a Fidesznek, és ott van a kettő MSZP-s képviselő: Camara-Bereczki, valamint Szili-Darók Ildikó. Ettől kezdve a polgármesternek minden egyes minősített többséget igénylő döntésnél szüksége lesz legalább az egyik szocialista képviselő szavazatára, azaz az MSZP lehet a mérleg nyelve a képviselő-testületben. Ezentúl az egyszerű többséget igénylő döntéseket is tudja blokkolni az MSZP.

 

Vasárnap Hajdú-Bihar vármegyében, Kismarján időközi polgármester-választás és képviselőtestület-választás is lesz feloszlás miatt.

Borítókép: Pikó András, a VIII. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

