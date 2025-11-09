Miután öt gólt kapott a Kisvárda, az edző újra az MLSZ-t szidta

Az egész őszi idény eddigi legjobb mérkőzése volt a Paks és a Kisvárda összecsapása. Nyolc gól, kiállítás, számtalan nagy helyzet és gyönyörű találatok. Ez volt az a mérkőzés, amelyen a győztes és a vesztes csapat edzője is büszke lehetett arra, amit a játékosok a pályán műveltek. A Paks most jobb volt, Bognár György újra zseniális dolgokat húzott meg, gondoljunk csak a mindössze 17 éves Galambos János beküldésére, majd ollózós góljára, amellyel végleg pontot tett minden kérdésre. Nem csoda, hogy a várdai edző, Révész Attila ezt nehezen viselte.

Révész Attila csapata, a piros mezes Kisvárda a Pakstól kapott ki 5-3-ra. Forrás: Facebook/Kisvárda

A meccs utáni sajtótájékoztatón Révész Attila, a Kisvárda edzője (továbbá sportigazgatója és tulajdonosa) megint elővette a szokásos MLSZ elleni kártyát. Először azzal hökkentette meg a hallgatóságot, hogy szerinte nem biztos, hogy megérdemelt volt a Paks győzelme. Kiemelte, hogy a Kisvárda ezen az összecsapáson nyíltabb, támadóbb felfogású játékkal rukkolt ki, ugyanakkor a pályára küldött várdai labdarúgók egy része képtelen volt ezt a felfogást elsajátítani, a feladatot maradéktalanul végrehajtani. Azt is kiemelte, hogy több olyan játékosa esett ki, akiket az MLSZ ajánlása miatt (fiatalszabály) kellene a jövőben pályára küldenie. Ez nagyon nehézzé teszi a Kisvárda dolgát. Révész szerint a Kisvárda következő mérkőzésein még fiatalabb játékosokat kell bevetnie, ha meg akar felelni az MLSZ ajánlásának.

Révész azt mondta: pont ez a helyzet mutatja meg igazán, mennyire átgondolatlan, kevés hozzáértéssel meghozott és kapkodó döntés született

a szövetségben ebben a kérdésben.

Újságírói kérdésre válaszolva Révész Attila azt mondta, hogy az őszi szezon hátralévő mérkőzésein biztosan ő marad a csapat edzője. Szavaiból azért kitűnt, hogy ez a megoldás nem a legjobb, de egyelőre nincs más lehetőség. Révész azt is elmondta, hogy minden egyes edzőjelölt elé olyan szerződést tesz, amelyben leírja, hogy be kell tartania az összes, fiatal játékosra vonatkozó szabályt. Ez pedig sok edzőnek nem tetszik, hiszen tudják, hogy így nehéz lesz eredményesnek maradni. Egy-egy edzőt rákényszeríteni arra, amit a sportigazgató elképzel, nagyon nehéz.

Révész szerint az MLSZ átgondolatlan ajánlása eredményezi mindezt.

Az edző abban téved, hogy ez nem kötelező, csupán ajánlott. Szerinte a regulák nem segítik a fiatalok fejlődését. Azt mondta, hogy a fiataloknak egy-egy ilyen összecsapást követően jó lenne pihenőt adni, de erre az MLSZ előírásai nem adnak lehetőséget.