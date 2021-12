Tisztázhatja nevét a gyilkossággal vádolt marokkói kertész

Újra megnyitottak Franciaországban egy híres gyilkossági ügyet: 1994-ben egy marokkói kertészt 18 év börtönbüntetésre ítéltek munkaadója, egy gazdag francia özvegy, Ghislaine Marchal meggyilkolása miatt. Az 59 éves Omár Raddad ellen az volt a fő bizonyíték, hogy az asszony megcsonkított holtteste mellett egy helyesírási hibákkal, vérrel írt üzenetet is találtak a nyomozók: „Omár megölt”. A boncolás eredményei szerint Marchal koponyáját betörték, torkát elvágták, egyik ujját levágták, és mintegy tíz vágást ejtettek a testén. A holttestet az asszony villájának pincéjében találták meg arccal lefelé fordítva, a helyiség ajtaját belülről gondosan elbarikádozták. Az ügyészek közel három évtizeddel ezelőtt arra jutottak, nem valószínű, hogy egy gazdag és művelt hölgy ilyen hibát vétene, így a gyanú az üzenetben szereplő kertészre terelődött. Raddadot végül 1998-ban szabadon engedték, miután két évvel korábban Jacques Chirac akkori francia elnöktől részleges kegyelmet kapott II. Haszan marokkói király közbenjárása révén, az ítéletet azonban sosem semmisítették meg.

A hatóságok azt mondták akkoriban, hogy Raddad szerencsejáték-függő volt és dühében végezte ki munkáltatóját, amiért az asszony nem volt hajlandó előleget adni neki.

Raddad ugyanakkor mindvégig ártatlannak vallotta magát, az ügy újratárgyalását is ő kezdeményezte már több alkalommal. A férfi mindig pozitívan nyilatkozott kapcsolatukról, elmondta, az asszony mindig jól bánt vele, nem lett volna oka bántani őt. Sajtóértesülések szerint kérvényét csütörtökön fogadták el, ugyanis újabb DNS-nyomokat találtak, amelyek tisztázhatják a marokkói férfi nevét. 2015-ben négy ismeretlen férfi nyomait sikerült azonosítani, Raddad támogatói szerint köztük lehet a valódi gyilkos nyoma is, aki a marokkói férfira akarta terelni a gyanút. Feltehetőleg ő hagyta a 65 éves Marchal holtteste mellett az asszony vérével írt üzenetet is. Sajtóértesülések szerint az eredeti jelentésben egyébként az szerepelt, Marchalt június 24-én végezték ki, a dátumot azonban június 23-ra módosították, miután kiderült, Raddadnak arra a napra alibije volt.

Az ügy érdekessége, hogy bár a marokkói férfit elítélték, a The New York Times amerikai napilap arról írt, Raddad DNS-nyomait vagy ujjlenyomatait sohasem azonosították a gyilkosság helyszínén.

Az özvegy családja ugyanakkor továbbra is úgy véli, Raddad a gyilkos, Marchal unokahúga, Sabine du Ganrut szerint a nyomozók nem végeztek alapos munkát. A hozzátartozók arra hivatkoznak, a tárgyalások során a férfi nyilatkozataiban is számos nyelvtani hibát elkövetett, továbbá a DNS-nyomok szerintük ismeretlen forrásból származó szennyeződéseket is tartalmaznak.

– Egy lépés az ítélet megfordítása felé

– értékelte a fejleményeket Raddad ügyvédje, Sylvie Noachovitch, aki reméli, hogy az ügy újranyitásával végre pont kerülhet „a XX. század egyik legnagyobb bírói hibájának végére”.

Az esetet sokan bírálták, kritikusok szerint Raddadot arab származása miatt ítélték el, és diszkrimináció áldozata lett. „Igazságtalanság történik az egész világon. Ez különösen akkor szomorú, amikor Franciaországban történik mindez, amelyet Montesquieu nyomán az igazság országának tartanak” – vélekedett Jean-Marie Rouart francia regényíró, a Francia Akadémia tagja. Az ügyről számos könyv és film készült, utóbbiak közül az egyik leghíresebb 2011-ben jelent meg Omar m’a tuer (Omár megölt) címmel, forgatókönyvét Jean-Marie Rouart írta.

Borítókép: Omár Raddad 2008. december 1-jén a párizsi igazságügyi minisztérium épülete előtt (Fotó: AFP/Mehdi Fedouach)